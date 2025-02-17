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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات الالتحاق بمعهد معاونى الأمن 2025

معهد معاونى الأمن
معهد معاونى الأمن
رامى المهدي

تنتهى اليوم وزارة الداخلية من تلقى طلبات الالتحاق بمعهد معاونى الأمن 2025 من خلال موقع وزارة الداخلية على الانترنت.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه على الحاصلين على الشهادة الاعدادية الراغبين فى الالتحاق بمعهد معاونى الامن التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخليةhttps://moi.gov.eg/.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يُعادلها للتقدم إلى معاهد معاوني الأمن “الدفعة الحادية عشر” ذكور وإناث وأن فتح باب التقديم بمعهد معاونى الأمن بدأ من يوم 4 يناير 2025 ويستمر حتى 17 فبراير 2025 عبر موقع الوزارة على الإنترنت.

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2025

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن طريق غير التجنس.
  • ألا يقل السن عن 16 عاما وألا يزيد على 23 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.
  • أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
  • أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
  • ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة بالاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  • ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي معائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
  • ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب.
  • أن يستوفي الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.
  • أن يجتاز اختبارات السنة واللياقة البدنية وفقا للقرار الوزاري الخاص باللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.
  • ألا يقل الطول عن 168 سم و158 بالنسبة للاناث .
  • ألا يكون مجندا بالقوات المسلحة أو ملحقا للخدمة بالشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخري.

المزايا المقدمة لطلبة معهد معاونى الأمن 2025

  • تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والاعاشة للطلبة أثناء الدراسة.
  • يحصل الطالب على مكافأة شهرية خلال فترة الدراسة بالمعهد.
  • الاستفادة من الخدمات الصحية وفقا لقواعد التأمين الصحي للطلبة خلال فترة الدراسة.
  • الاستفادة من النظام العلاجي وفقا للقواعد المقررة بهيئة الشرطة عقب التخرج.
  • وأتاحت وزارة الداخلية التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg/.

المعاهد التي سيتم الاختبار بها:

  • معهد معاوني الأمن بطرة، منطقة طرة، القاهرة، ذكور.

ويتم فيها استقبال المتقدمين من محافظات القاهرة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد.

  • معهد معاوني الأمن بالبحيرة، مدخل وادي النطرون، ذكور.

ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، مطروح، الغربية، خارج الجمهورية.

  • معهد معاوني الأمن بمدينة ٦ اكتوبر ، طريق الواحات، ذكور.

ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات الحيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا.

  • معهد تأهيل الأفراد بسوهاج، مدينة سوهاج حي الكوثر، ذكور.

ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات، اسيوط سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر.

  • معهد معاونى الامن بطرة منطقة طرة بالقاهرة "اناث" ويتم استقبال فيه الاناث من جميع المحافظات.

وناشد جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن عدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو من خلال التردد على المعاهد المُعلنة فقط.

الداخلية وزارة الداخلية معهد معاونى الأمن

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