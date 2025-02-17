وائل القباني: مباراة القمة لها حسابات خاصة.. ومن الممكن فوز الزمالك

تحدث وائل القباني لاعب نادي الزمالك السابق، عن تعادل الفريق أمام بتروجيت ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وقال وائل القباني في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "زيزو كان يستحق إنذار بسبب تدخله ضد لاعب بتروجت، ومن المبكر الحكم على بيسيرو مع الزمالك".

وأضاف لاعب الزمالك السابق:"أداء الزمالك أمام بتروجت افتقد الاستحواذ والضغط، ولاعبو الزمالك لم يكونوا فى حالتهم".

وأكمل: "بيسيرو لعب بأفضل تشكيل للزمالك أمام بتروجت وخلق 7 فرص محققة في المباراة لكن بتروجت كان أفضل بدنياً من الزمالك فى المباراة".

واختتم حديثه قائلًا: "مباراة القمة لها حسابات خاصة وخارج التوقعات، ومن الممكن أن يفوز الزمالك بالقمة أمام الأهلي".