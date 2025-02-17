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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب الزمالك يقرر عودة محمود جهاد ومصطفى شلبي في التشكيل الأساسي بالقمة

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن عودة لاعبي الزمالك محمود جهاد ومصطفى شلبي في التشكيل الأساسي بالقمة امام الاهلي عبر صفحته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"خاص.. بيسيرو يقرر عودة محمود جهاد ومصطفى شلبي في التشكيل الأساسي بالقمة".

ويستعد الأهلي لملاقاة الزمالك يوم السبت المقبل، الموافق 22 فبراير، في قمة الجولة الـ 15 من عمر دوري نايل، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي، أحداث قمة الدوري المصري الممتاز، بعدما تم إغلاقه لعدة أسابيع بسبب إجراء صيانة داخل الملعب.

كان أحمد سيد مصطفى "زيزو"، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، اجرى حوارا تليفزيونيًا مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "DMC"، تناول خلاله عددًا من القضايا المهمة المتعلقة بمستقبله الكروي مع نادي الزمالك، بالإضافة إلى رأيه في انتقال اللاعب أشرف بن شرقي إلى النادي الأهلي.

 تجديد أحمد سيد زيزو مع الزمالك:

وخلال اللقاء، كشف زيزو عن تفاصيل الأزمة التعاقدية التي يمر بها مع نادي الزمالك، موضحًا أن مسألة الانتماء والاحتراف تختلف من لاعب لآخر.

وأشار إلى أن وجوده في الزمالك جاء نتيجة لعقد جيد وحب كبير من الجماهير، وهو ما دفعه للاستمرار مع الفريق. 

وقال: «هناك من يضحي بالاحتراف من أجل الجمهور، وأنا في الزمالك وجدت كل شيء، عقد جيد وحب جماهيري كبير، وهذا هو السبب الرئيسي في استمراري».

وأضاف زيزو: «ما زال لدي 6 أشهر في عقدي مع الزمالك، ولا أعلم ما يخبئه المستقبل لمسيرتي مع الفريق، هناك 7 لاعبين آخرين في الفريق يعيشون نفس الوضع، وإن شاء الله نحن متفقون ولا يوجد خلاف بيننا كل الأرقام التي يتم تداولها في وسائل الإعلام عن طلباتي غير صحيحة».

الزمالك الاهلي احمد حسن

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