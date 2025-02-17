وزير الطاقة السعودي: إقامة أكبر مشروع لتعزيز قدرات مصر من الطاقة المتجددة

أكد الامير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة السعودي، أن قطاع الطاقة يشهد تحولات وتطورات متسارعة .

قال الأمير عبد العزيز في كلمته في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025"، :" واجبنا كأشقاء التكاتف والتعاون لنكون روادا لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة ".

وأشاد وزير الطاقة السعودي بحجم التعاون الوثيق بين البلدين في مجال الطاقة وتطوره بشكل سريع ويشير إلى عدد من المشروعات المهمة خلال الفترة الماضية.

وأكمل :" نشهد اليوم تعزيز الشراكة بين مصر والسعودية في مجال كفاءة استخدام الطاقة والتعاون مع وزارتي البترول والكهرباء في مصر لوضع خطة تنفيذية لإنشاء برنامج وطني شامل ".

وتابع :" سيتم إقامة أكبر مشروع لطاقة الرياح لتعزيز قدرات مصر من الطاقة المتجددة ".