ترامب : حققنا النصر في إيران .. ومفاوضات مع النظام بطهران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الإيرانيين يريدون إبرام صفقة بأي ثمن، مشيرا إلى أن معظم القادة الإيرانيين قتلوا ولا نجد من نتحدث معه.

وأضاف «ترامب» خلال مؤتمر صحفي، أننا نتحدث الآن مع الأشخاص المناسبين في إيران، موضحا أننا دمرنا القدرات البحرية والجوية لإيران.

الولايات المتحدة حققت النصر في إيران

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة حققت النصر في إيران، لافتا إلى أن هناك مفاوضات جارية بالفعل مع النظام الإيراني.

نحلق بحرية فوق سماء إيران

وأشار إلى أن معظم القادة الإيرانيين قتلوا ولا نجد من نتحدث معه، مضيفا أننا نحلق بحرية فوق سماء طهران، وإيران وافقت على عدم امتلاكها سلاحا نوويا.

الإيرانيين ضربوا أكثر من 100 صاروخ

ولفت إلى أن الإيرانيين ضربوا أكثر من 100 صاروخ على حاملة الطائرات لينكولن منذ بدء الحرب تم إسقاطها جميعا.