مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المصرية والدولية لاستعراض جهود مصر منذ بدء الحرب

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، و إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

واستعرض وزير الدولة للإعلام أصداء الموقف المصري فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة الحالية في مختلف مؤسسات الإعلام الإقليمي والعالمي، وما تم رصده من تقدير لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بدعم الأشقاء في الدول العربية التي تم الاعتداء عليها، وكذا جهود الدولة المصرية لتهدئة الأوضاع، والعمل على وقف هذه الحرب التي تطال آثارها السلبية الجميع.

وفى ذات السياق، أشار ضياء رشوان إلى انه سيتم عقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المصرية والدولية؛ غدا الأربعاء، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لشرح واستعراض تفاصيل الجهود المصرية منذ بداية هذه الأزمة.