تكريم نائبة رئيس جامعة كفر الشيخ في حفل ختام أنشطة صندوق مكافحة الإدمان

شهد حفل ختام أنشطة وبرامج صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة كفر الشيخ لعام 2024م، تكريم الدكتورة أماني شاكر، نائبة رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.

تكريم نائبة رئيس جامعة كفر الشيخ

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والعقيد أسامة الدسوقي مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ، ووكلاء الوزارة بمحافظة كفر الشيخ، وممثلي الأزهر والكنيسة، والقيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة.

وخلال الحفل، جرى عرض الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعرض إحصائي وفيديو مصور لما تم تنفيذه بمحافظة كفر الشيخ خلال عام 2024، وعرض فيديو عن الاستثمار في الشباب.

وفي بداية كلمته، قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، خالص التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، سائلاً الله عز وجل أن يهل علينا هذا الشهر الكريم بمزيد من التقدم والرخاء والاستقرار، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معربًا عن بالغ سعادته بمشاركته في حفل ختام برامج وأنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة كفرالشيخ لعام 2024.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمه الكامل لكافة القضايا التي من شأنها الحفاظ علي كرامة المواطن المصري وصحته، والتى من ضمنها الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات التي أطلقها.

وقال رئيس الجامعة، إن ظاهرة الإدمان هي عائق كبير لعجلة التنمية، لذا وجب علينا جميعاً مواجهتها من خلال تضافر كافة الجهود بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وتزويد أفراد المجتمع بالوعي والمعرفة والمهارات التي تمكنهم من مواجهة مغريات ومخاطر الإدمان.