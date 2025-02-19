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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مشروب غير متوقع يحمى من آلام الأسنان ونزلات البرد

البرد والانفلونزا
البرد والانفلونزا
اسماء محمد

تعد نزلات البرد والانفلونزا والام الاسنان من أكثر المشكلات الصحية التي يعاني منها الكبار والصغار خلال فصل الشتاء ولكن هل تعلم أن هناك مشروب يخلصك من كل هذه المشكلات.

ووفقا لما جاء في موقعtuasaude نعرض لكم تأثير الشاي الأخضر في علاج نزلات البرد والام الاسنان 

الوقاية من البرد والإنفلونزا
يحتوي الشاي الأخضر على خصائص مضادة للميكروبات تساعد في مكافحة البكتيريا وخلايا الفيروسات. ويمكنه منع ظهور الأمراض الفيروسية مثل نزلات البرد والإنفلونزا من النوع أ والإنفلونزا من النوع ب.

الوقاية من أمراض القلب
يساعد الشاي الأخضر على تنظيم مستويات الكوليسترول، وخاصة الكوليسترول السيئ أو LDLويحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة ويساعد على منع تكون الجلطات في الدم وهو مفيد في الوقاية من حالات مثل النوبات القلبية وفشل القلب والجلطات.

تحسين صحة الأسنان
بفضل خصائصه المضادة للميكروبات والالتهابات، يساعد الشاي الأخضر على منع تسوس الأسنان والتهاب اللثة، مما يقلل من خطر الإصابة بالتهاب دواعم الأسنان كما يعد هذا الشاي خيارًا رائعًا لإدارة رائحة الفم الكريهة.

الوقاية من مرض السكري
بفضل التأثير المضاد للأكسدة الذي تتمتع به الكاتيكين، يعمل الشاي الأخضر على تقليل الإجهاد التأكسدي وتحسين عمل الأنسولين. وهذا يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم للوقاية من مرض السكري أو علاجه.

نزلات البرد الام الاسنان الشاي الاخضر

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