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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو خليل: خطة مصرية متكاملة لإعادة إعمار غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قال الإعلامي عمرو خليل، إنّ جهودا مصريةً مكثفةً تستهدف وضع خطة متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة المنكوب، وتقديم يد العون لهم سواء المساعدات الإنسانية أو رفع الأنقاض والركام.

وفي إطار خطة مصرية وتصور متكامل لإعادة الحياة مرة أخرى للقطاع دون تهجير أهله، مواصلا: "وسبق وشددت مصر في مواقف ومناسبات متعددة رفضها القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.. وأكدت أن "التهجير" خط أحمر". 

وأضاف "خليل"، مقدم برنامج  "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وأكد الرئيس المصري أن الجهود المصرية المكثفة تهدف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك تبادل الرهائن والأسرى وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ومن ثم إعادة الإعمار". 

وتابع: "الرئيس المصري أكد أيضا أن إستمرار الصراع وتوسيع نطاقه سيضر بكافة الأطراف دون إستثناء، وشدد على أن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم، وردا على مخططات التهجير أعلنت الدولة المصرية نها ستقدم تصور كامل لإعادة إعمار قطاع غزة ليكون  "قابلا للحياة" دون ترحيل الفلسطينيين". 

وأشار، إلى ـأنّ التصور المصري الذي  يستغرق 3 سنوات وفقا للتصريحات الرسمية، يهدف إلى مساعدة سكان غزة "من خلال تنفيذ برامج ومشروعات للتعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار، مواصلا: "وتتضمن الملامح الأولية للتصور المصري تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة لحكم قطاع غزة والإشراف على عملية إغاثة وإعادة إعمار القطاع إضافة إلى المضي نحو حل الدولتين". 

وأتم، بأنّ الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، تحظى بتأييد عربي واسع، وستكون محل تقدير من دول الاتحاد الأوروبي باعتبار أن التكتل يدعم حل الدولتين.

قطاع غزة غزة عمرو خليل الضفة الغربية الشعب الفلسطيني

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