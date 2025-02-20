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توقعات القمة.. ياسر ريان: الأهلي سيفوز أمام الزمالك 2-0 على الأقل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توقعات القمة.. ياسر ريان: الأهلي سيفوز أمام الزمالك 2-0 على الأقل

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
رباب الهواري

تحدث ياسر ريان نجم الأهلي السابق، عن مباراة القمة المرتقبة التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وذلك في الجولة 15 من مسابقة دوري نايل.

وقال ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا ببرنامج ستاد المحور: "من الصعب أن يشارك بن شرفي في لقاء القمة، ولكن تواجه على مقاعد البدلاء سيكون مفيد نفسيًا للأهلي".

وأضاف: "من الممكن أن يشارك بن شرقي كبديل في المباراة ولكن بشرط أن تكون النتيجة لصالح الأهلي".

وواصل: "زيزو لاعب مؤثر في نادي الزمالك وبعض الوقت مستواه يكون متراجع ولكن هذا أمر طبيعي جدًا والجماهير تضغط على اللاعب لأنه نجم الفريق".

وشدد: "أحترم زيزو بسبب ثباته ومشاركته بشكل أساسي رغم كل الضغوط ولكنه لاعب محترف ولو يشارك في أوروبا الجماهير هتطلع به السماء لإنه مثال للاعب المحترف".

وواصل ريان: "أنصح كولر بعدم تغيير التشكيل ومحاولة المشاركة بنفس الاسماء، ومازالت متحفظ على أداء مصطفى العش مع الأهلي".

وأكد: "أنصح بيسيرو بالبداية بسيف الجزيري بشكل أساسي في القمة لأنه مهاجم متميز ودائمًا يقدم مستويات مميزة في لقاءات القمة أمام الأهلي".

وشدد: "بيسيرو لو فاز على الأهلي سيستمر مع الزمالك سنوات طويلة وستكون نقطة تحول في مسيرته".

واختتم: "أتوقع فوز الأهلي في القمة بثنائية نظيفة على الأقل".

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