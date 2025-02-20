رئيس طاقة النواب: توصيل الغاز الطبيعي إلى 90% من المنازل خلال 3 أعوام

قال النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن كل نائب يهمه في دائرته في الأقاليم أو الأرياف أو فى الصعيد وفي كل الأماكن في أنحاء الجمهورية أن يكون هناك غاز طبيعي في المنازل ، لأن الطبيعي أن الغاز الطبيعي أوفر للبلد والمواطن ، وهي أفضل السبل على مستوى العالم ، وكل ذلك بتوصيات من الرئيس السيسي بضرورة توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل على مستوى مصر.

وأضاف السويدي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن كل نائب يهمه أن يصل الغاز الطبيعي إلى مركزه وكل القرى في مركزه ، وبالتالي فمن الطبيعي أنني كنائب يهمني أن أطمأن على مركزين وهم ديرب نجم والإبراهيمية في محافظة الشرقية ، وأن انتهي من توصيل الغاز الطبيعى إلى 45 قرية في ديرب نجم و25 قرية في الإبراهيمية ، حتى أكون اطمأننت على وصول الغاز الطبيعي إلى أهل دائرتي ، وكل هذا بالنسبة لكل النواب على مستوى الجمهورية.

وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: كما يأتي أعضاء مجلس النواب وهذا حقهم الطبيعي والشرعي لأن دورهم تشريعي ورقابي بأن يقوموا بتقديم طلب إحاطة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى عدد من القرى الموجودين بدائرته ، حيث يأتي في لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ويتحدث مع المسئولين في وزارة البترول ، ثم ترد وزارة البترول تقول مثلا أن هذه القرية لم ينتهي فيها أعمال الصرف الصحي.

واستطرد: وبالتالي لا لايمكن أن يتم توصيل الغاز الطبيعي إلى هذه القرية في الوقت الحالي، لأنه لايمكن توصيل أو استكمال بنية تحتيه إلا بعد استكمالها ، ولاتكون لدينا مشاكل في توصيل التليفونات الأرضية أو الكهرباء أو الصرف الصحي ، وحينما تنتهي القرية من هذه المشروعات يتم توصيل الغاز الطبيعي إليها فورا ، ويكون هو المتمم للبنية التحتية في أى مكان ، كما أن النائب بدلا من أن يقوم بعمل طلب إحاطة ويعلم أن قرية محددة سيتم توصيل الغاز الطبيعي إليها في أي عام.

وقال : نسقنا كلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مع وزارة البترول ، حيث أرسلت وزارة البترول إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خطة كاملة على مستوى الجمهورية لكل قرى ومراكز مصر بدلا من عدد طلبات الإحاطة الكثيرة المقدمة من مجلس النواب إلى وزارة البترول ، حيث سنستطيع أن نأخذها من خطة وزارة البترول وأي نائب يأخذ صورة من هذه الخطة ويعلنها في دائرته.

وأشار السويدي إلى أنه لا يستطيع أي أحد تحديد مدة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل على مستوى الجمهورية ، لأننا لدينا مشروعات مبادرة حياة كريمة ولها الأولوية ، لأنه تم الانتهاء من البنية التحتية لهذه المشروعات ومن بينها توصيل الغاز الطبيعي ، ولكن هناك بعض الأماكن ليس بها خطوط قريبة لكي يتم توصيل الغاز الطبيعي إليها ، وهناك بعض المحافظات من الصعب توصيل الغاز الطبيعي إليها خلال الفترة الحالية.

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أننا في النهاية من مصلحتنا كلنا أن يتم توصيل الغاز الطبيعي إلى كل الأقاليم ، ولكن كل ما استطيع أن أقوله أننا سيتم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 90% من المناطق في مصر خلال الـ3 سنوات القادمة.