أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 20-2-2025

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، الخميس 20-2-2025.
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم :
سعر الدولار اليوم:
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.65 جنيه للبيع و50.55 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم:
سعر اليورو 52.82 جنيه للبيع، 52.71 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني:
سعر الجنيه الإسترليني 63.76 جنيه للبيع، و62.60 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي اليوم:
سعر الريال السعودي 13.50 جنيه للبيع، و13.47 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتي اليوم:
سعر الدينار الكويتي 164.02 جنيه للبيع، 163.64 جنيه للشراء.