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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس طاقة النواب: لا أتوقع زيادة في أسعار الكهرباء الفترة الحالية

حوار معتز الخصوصي مع النائب طلعت السويدي رئيس طاقة النواب
حوار معتز الخصوصي مع النائب طلعت السويدي رئيس طاقة النواب
معتز الخصوصي   -  
تصوير: ندى حمدي

قال النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أننا حينما نتحدث عن الكهرباء فإننا يجب أن نقول أن أسعار الكهرباء في مصر هي أقل من أسعار أي دولة في العالم ، ولكن بسبب مستوى الدخل في مصر فإنني أرى أن القيادة العليا في البلد هي التي تحدد قرار وجود زيادة في أسعار الكهرباء من عدمه.

وأشار السويدي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن الموافقة على قرار زيادة أسعار الكهرباء أو البنزين أو أي شيىء يزيد على المواطن ، يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء وليس وزير أو رئيس مجلس الوزراء ، وبالتالي فإن موافقة مجلس الوزراء تعني موافقة الوزراء بالكامل.

وتوقع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ألا تكون هناك زيادة في أسعار الكهرباء العام الحالي ، على الرغم من أن البلد في حاجة إلى زيادة أسعار الكهرباء ، ولكن بسبب ظروف المواطن لن تكون هناك زيادة في أسعار الكهرباء.

الكهرباء مجلس الوزراء أسعار الكهرباء رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب النائب طلعت السويدي

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