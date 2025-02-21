تعديل في مواعيد مترو الأنفاق بسبب مباراة الأهلي والزمالك.. تفاصيل

عدّلت الشركة المشغلة للخط الثالث لـ مترو الأنفاق مواعيد تشغيل المترو غدا السبت الموافق 22 فبراير، بالتزامن مع مباراة الأهلي والزمالك للتيسير على المشجعين.

وقالت الشركة في بيان أن “القمة تشتعل من جديد!.. يوم السبت الساعة 7مساءً الأهلي هيلعب مع الزمالك في استاد القاهرة ضمن مباريات الدوري المصري.. بنفكركم إن محطاتنا - وخصوصًا محطة الاستاد - جاهزة تستقبلكم بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة".

وأكملت الشركة : "هيتوفر قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد كل مباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور عشان يوصلكم في أسرع وقت. أما اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون 9 دقائق".