قرار صادم من المحكمة الرياضية ضد رئيس الاتحاد الإسباني السابق

رفضت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، اليوم الجمعة، استئنافًا تقدم به لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني السابق، ضد الإيقاف لمدة ثلاث سنوات عن ممارسة الرياضة الذي فرضه ضده الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ بسبب تقبيل لاعبة إسبانيا جيني هيرموسو بعد نهائي كأس العالم للسيدات 2023.



وجاء قرار لجنة في أعلى محكمة رياضية بعد يوم من إدانة روبياليس بالاعتداء الجنسي على هيرموسو، وأمر بدفع أكثر من 10 آلاف يورو، كغرامة ومنعه من الاقتراب لمسافة 200 متر من هيرموسو أو التواصل معها لمدة عام.



وتم إيقاف روبياليس من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في أكتوبر 2023، وهذا منعه من العمل في كرة القدم حتى بعد كأس العالم للرجال 2026.



وأشارت محكمة التحكيم الرياضية إن لجنتها قررت إلى أن سلوك روبياليس في نهائي كأس العالم للسيدات، يشكل انتهاكات متعددة وخطيرة لقانون الانضباط التابع للفيفا ولم تر أي سبب لاعتبار العقوبة غير متناسبة.



واختتمت: "حكمت لجنة التحكيم الرياضية بأن العقوبة المفروضة معقولة ومتناسبة".