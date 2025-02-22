أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن الاستقرار عند الحدود الجنوبية يتطلب انسحاب إسرائيل من التلال التي تتمركز فيها وإعادة الأسرى، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال الرئيس اللبناني:" على الدول الراعية للاتفاق ولا سيما الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل للالتزام التام به".

وتابع الرئيس اللبناني:" إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار باستمرار احتلالها عدة تلال في الأراضي اللبنانية".

وأكمل الرئيس اللبناني:" جيشنا انتشر في البلدات التي انسحب منها جيش الاحتلال وهو جاهز للتمركز على طول الحدود".