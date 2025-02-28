علي جمعة: الأمة المصرية كلها عليها المشاركة في مواجهة التشدد والدعوة للوسطية

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن بعض المحاولات السلفية تسعى لنشر تعاليم دون إدراك للواقع.. والأثر يكون سلبيا في النهاية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "بعض الشباب يسيئون فهم الحياة وقد يتركون الدين بسبب التعاليم السلفية الخاطئة".

وأشار: "البعض يسيء فهم كلام العلماء... وأحرص على تقديم الحقيقة وأترك الهداية لله عز وجلط"، مؤكدا: "نحن مكلفون بقول الحق "أيا كان ومع من كان".

وتابع: "الأمة المصرية كلها عليها المشاركة في مواجهة التشدد والدعوة للوسطية"، موضحا: "يجب الدعوة بخطاب من البساطة بعيد عن الخوف".