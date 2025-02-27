علي جمعة : النفس الأمارة بالسوء توسوس للإنسان .. أما رؤوس الشياطين تُسلسل

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن "بسم الله الرحمن الرحيم" جملة جامعة وشاملة وتجسد مستوى رفيع من الرحمة.

وأضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "النفس الأمارة بالسوء توسوس للإنسان... أما رؤوس الشياطين يتم سلسلتهم.. والشياطين التي تصفد وتسلسل هي المردة".



وتابع : برنامج "نور" الدين والدنيا" يخاطب الشباب الذين يمثلوا عماد المجتمع"، موضحا: "رصدت أن أكثر ما يشغل الشباب المشاركين في برنامج "نور الدين والدنيا" هو الصراع بين الإنسان والتكنولوجيا".

واسترسل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف،: "المشاركون في برنامج "نور الدين والدنيا" تأثروا ببعض التوجهات السلفية غير الملائمة للعصر".

