قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في رمضان 2025| إقراء دعاء التوبة.. رددة الآن وشوف الفرق
مفتى الجمهورية: باب التوبة مفتوح أمام الجميع.. ورمضان فرصة
بعد طرده من البيت الابيض.. فون دير لاين لـ زيلينسكي: أنت شجاع ولست وحدك
بيعلق الزينة| محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان مع العائلة.. صور
تفاصيل إصابة أحمد السقا خلال تصوير مسلسل العتاولة 2
سامحت من آذاني وشتمني .. أمام عاشور يوجه رسالة غامضة عبر إنستجرام
عن المشادة في البيت الأبيض.. جوزيب بوريل: ما زلت مع زيلينسكي
أصيب أثناء التصوير .. نقل أحمد السقا للمستشفى بسبب مسلسل العتاولة 2
تسهيلات كبيرة خاصة بالقرى| إسكان النواب تكشف عن تعديلات قانون البناء
رئيس وزراء المجر: عودة ترامب إلى البيت الأبيض تسهم في إنهاء الحرب في أوكرانيا
صفقة المعادن .. سر طرد ترامب لـ زيلينسكي من البيت الابيض
بعد طرده من البيت الابيض.. ترامب : زيلينسكي ليس عنده استعداد للسلام | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تأثير التكنولوجيا على رمضان.. كيف تغيرت عاداتنا في الشهر الفضيل؟

التكنولوجيا
التكنولوجيا
يوسف أيمن

رمضان زمان غير رمضان دلوقتي! التكنولوجيا غيرت طريقتنا في استقبال الشهر الفضيل، من تنظيم العبادات إلى التسوق وحتى متابعة البرامج والمسلسلات. 

فهل ساعدتنا التكنولوجيا على الاستفادة من رمضان بشكل أفضل، أم أنها جعلتنا أكثر انشغالًا؟

التطبيقات الدينية.. مساعدك الشخصي في العبادات

التطبيقات الدينية أصبحت جزءًا أساسيًا من رمضان، حيث تساعد المسلمين في أداء العبادات بسهولة، مثل:
تطبيقات القرآن الكريم التي توفر تلاوة وتفسير وترجمة.
تطبيقات مواقيت الصلاة التي تنبهك بأوقات الأذان والإمساك.
تطبيقات الأذكار والتسبيح التي تذكّرك بذكر الله طوال اليوم.
تطبيقات الفتاوى الدينية التي تساعد في الإجابة على الأسئلة الفقهية.

أفضل التطبيقات الدينية على الهاتف في شهر “رمضان” – تركيا بالعربي

السوشيال ميديا.. بين الفائدة والإلهاء

مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة مزدحمة بالمحتوى الرمضاني، من نصائح غذائية وعبادية إلى المسلسلات والإعلانات. لكن هل تساعدنا أم تسرق وقتنا؟ 
الإيجابيات: نشر الفوائد الدينية، مشاركة الأجواء الرمضانية، ودعم الأعمال الخيرية.
السلبيات: إضاعة الوقت في الترفيه الزائد ومتابعة التحديات والترندات غير المفيدة.
النصيحة: خصص وقتًا محددًا لاستخدام السوشيال ميديا، واستغلها في متابعة المحتوى المفيد.

ما هي السوشيال ميديا؟ أو مواقع التواصل الاجتماعي ؟ - SWIFT MAILER

التسوق الإلكتروني.. راحة أم إدمان؟

رمضان هو موسم التسوق بامتياز، ومع انتشار المتاجر الإلكترونية أصبح شراء مستلزمات الشهر أسهل وأسرع. 

لكن البعض يقع في فخ التسوق المفرط بسبب العروض المغرية! 
المزايا: توفير الوقت والجهد، وعروض خاصة على المنتجات الرمضانية.
العيوب: الاستهلاك الزائد وإنفاق المال على أشياء غير ضرورية.
النصيحة: ضع قائمة بالمشتريات الضرورية والتزم بها!

التسوق الالكتروني: هل يصبح وسيلة الشراء الوحيدة في المستقبل؟

الدراما الرمضانية.. متعة أم تشتيت؟ 

المسلسلات والبرامج الرمضانية جزء لا يتجزأ من أجواء الشهر، لكن مع وجود المنصات الرقمية أصبح الوصول إليها أسهل وأسرع، مما قد يجعل البعض يقضي ساعات طويلة أمام الشاشة بدلًا من استغلال وقته في العبادة أو الأنشطة المفيدة.
النصيحة: استمتع بالدراما الرمضانية ولكن باعتدال، وخصص وقتًا للعبادات والأنشطة العائلية.

الدراما الرمضانية.. حكاية كل عام

العمل والتعليم عن بُعد.. كيف غيرت التكنولوجيا روتين رمضان؟ 

مع تطور التكنولوجيا، أصبح العمل والتعلم عن بُعد أمرًا شائعًا، مما منح الصائمين فرصة لإدارة وقتهم بشكل أفضل خلال رمضان. 

لكن في المقابل، قد يسبب ذلك نوعًا من الخمول والكسل بسبب قلة الحركة.
النصيحة: حدد جدولًا واضحًا للعمل والدراسة، مع أخذ فواصل قصيرة لممارسة النشاط البدني.

10 فوائد لـ العمل أثناء الدراسة وكيف نوازن بينهما - وظفني

الخلاصة: كيف تستفيد من التكنولوجيا في رمضان؟

استخدم التطبيقات الدينية لتعزيز عباداتك.
قلل وقتك على السوشيال ميديا، وركز على المحتوى المفيد.
تجنب التسوق المفرط، واشتري فقط ما تحتاجه.
استمتع بالدراما ولكن لا تجعلها تسرق وقت عبادتك.
نظم وقتك بين العمل، العائلة، والراحة لضمان رمضان مثمر.

التكنولوجيا الحديثة ترتقي بقدرات عالمنا الذكي | تكنولوجيا | الجزيرة نت
رمضان التعليم العمل المسلسلات التكنولوجيا البرامج التطبيقات الدينية الشهر الفضيل روتين رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد أول أيام شهر رمضان

السبت أم الأحد.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام شهر رمضان 2025

450 جنيهًا على بطاقة التموين.. موعد صرف الدعم الإضافي بعد قرار الحكومة

450 جنيهًا على بطاقة التموين.. موعد صرف الدعم الإضافي بعد قرار الحكومة

دار الإفتاء

بث مباشر.. حفل دار الإفتاء لإعلان رؤية هلال رمضان 2025

رؤيه هلال رمضان 2025

سحب وملوثات بالهواء تعوق رؤية هلال رمضان من مرصد حلوان

زيلينسكي - ترامب

بعد طرده من البيت الابيض.. ترامب : زيلينسكي ليس عنده استعداد للسلام | فيديو

ثبوت رؤية الهلال في السعودية

رسميا .. السعودية ودول خليجية تعلن ثبوت رؤية هلال رمضان

الأرصاد

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. هل أنت مستعد للأجواء الباردة؟

دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء: نحن الجهة الوحيدة التي تعلن رؤية هلال رمضان

ترشيحاتنا

صياد ينشر صورة لسمكة غريبة

سمكة غريبة تثير الجدل بين رواد السوشيال ميديا

خسارة الوزن

موجود في كل بيت .. مكون يساعد في إنقاص الوزن و تحسين الصحة

نبات الجرجير

مفعوله قوي وسريع.. نبات ينظف المعدة و يقوي الشعر

بالصور

بيعلق الزينة| محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان مع العائلة.. صور

محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان مع العائلة
محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان مع العائلة
محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان مع العائلة

جددي في سحور رمضان.. 7 طرق مختلفة لعمل الفول المدمس

طرق مختلفة لتحضير الفول المدمس لسحور رمضان
طرق مختلفة لتحضير الفول المدمس لسحور رمضان
طرق مختلفة لتحضير الفول المدمس لسحور رمضان

أصيب أثناء التصوير .. نقل أحمد السقا للمستشفى بسبب مسلسل العتاولة 2

احمد السقا
احمد السقا
احمد السقا

من مطبخك.. أعشاب طبيعية تنظف المعدة والأمعاء وتفتت الحصوات

نباتات طبيعية تساهم في تنظيف المعدة والأمعاء وتفتيت الحصوات
نباتات طبيعية تساهم في تنظيف المعدة والأمعاء وتفتيت الحصوات
نباتات طبيعية تساهم في تنظيف المعدة والأمعاء وتفتيت الحصوات

فيديو

محمد رمضان

هنصور فى رفح .. محمد رمضان يشوق جمهوره بمفاجأة جديدة

بركان

قنبلة موقوتة بامريكا … ثوران «بركان يلوستون» يهدد العالم

ريكو

ريكو يطمئن جمهوره من داخل المستشفى في دبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد