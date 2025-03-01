موعد مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش فى دوري nile

يواصل الأهلي، بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

ويخوض المارد الأحمر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الصعب على حرس الحدود بهدف قاتل سجله المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 90+3.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام طلائع الجيش في دوري nile

ويستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

يطمح الفريق في مواصلة انتصاراته أمام طلائع الجيش لتعزيز موقعه في صدارة جدول الترتيب، خاصة مع المنافسة القوية على لقب الدوري هذا الموسم.