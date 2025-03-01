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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش فى دوري nile

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

يواصل الأهلي، بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

 ويخوض المارد الأحمر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الصعب على حرس الحدود بهدف قاتل سجله المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 90+3.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام طلائع الجيش في دوري nile 

ويستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش  فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

يطمح الفريق في مواصلة انتصاراته أمام طلائع الجيش لتعزيز موقعه في صدارة جدول الترتيب، خاصة مع المنافسة القوية على لقب الدوري هذا الموسم.

الدوري المصري طلائع الجيش دوري نايل الاهلي اخبار الرياضة

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