قرارات صارمة .. ثلاث شركات طيران إماراتية تحظر دخول الإيرانيين مع استمرار الحرب

أعلنت 3 شركات طيران رئيسية، اليوم الأربعاء، منع دخول الإيرانيين إلى أراضي الإمارات العربية المتحدة أو عبورها بسبب الحرب الدائرة.

ونشرت شركات طيران الإمارات والاتحاد للطيران، بالإضافة إلى شركة فلاي دبي للطيران الاقتصادي، هذه الإعلانات على مواقعها الإلكترونية.

واتفقت شركات الطيران الثلاث على أن قواعد الدخول قد تكون غامضة في بعض الأحيان في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشارت إلى أنه لا يزال بإمكان حاملي تصاريح الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات دخول البلاد.

ولم تُصدر السلطات أي تعليق رسمي لكن دبي أغلقت بالفعل المستشفى الإيراني والنادي الإيراني، وهما مؤسستان يعود تاريخهما إلى عهد الشاه.