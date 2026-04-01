تصعيد إيراني صادم .. اندلاع حريق في مطار الكويت بعد استهدافه بطائرات مُسيّرة

أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية، اليوم الأربعاء أن مطار الكويت الدولي تعرض لاعتداءات بمسيّرات من قبل إيران والفصائل التي تدعمها.

وأوضحت هيئة الطيران المدني الكويتية، أن الاستهداف طال خزانات وقود في مطار الكويت الدولي مما أدى إلى اندلاع حريق كبير، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تتعامل مع الحادث.

وأضافت الهيئة الكويتية أنه وفق تقارير أولية، فإن الاستهداف أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، كشفت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول، في تقرير لها أن إيران استهدفت 7 دول عربية معظمها خليجية بما لا يقل عن 5644 صاروخًا وطائرة مسيّرة، إضافة إلى هجوم بطائرتين مقاتلتين.

وأوضحت وكالة الأناضول، أن هذه الإحصائية حول 32 يومًا من الرد الإيراني على الحرب الأمريكية الإسرائيلية، التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي.

وقالت الوكالة الإخبارية التركية، إن هذه الأرقام استندت إلى بيانات رسمية حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.