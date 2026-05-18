أدهم شكر يفوز بجائزة أفضل ممثل في جوائز النقاد للأفلام العربية

فاز النجم المصري الصاعد أدهم شكر بجائزة أفضل ممثل عن أول بطولة مطلقة له في فيلم المستعمرة، ضمن الدورة العاشرة من جوائز النقاد للأفلام العربية بحفل أقيم خلال مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 79.

يأتي هذا بعد مشاركة الفيلم في الدورة الـ 75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي ضمن مسابقة Perspectives، وكان الفيلم العربي الوحيد بالمسابقة التي تستضيف الأفلام الروائية الأولى لأصحابها من صناع الأفلام الشباب.

فيلم المستعمرة من إخراج محمد رشاد، وفيه يجسد أدهم شكر دور حسام (23 سنة) الذي يعيش مع شقيقه مارو (12 سنة) في حي فقير على أطراف الإسكندرية، وبعد وفاة والدهما في حادث عمل بالمصنع، يُعرض عليهما وظائف كتعويض عن الخسارة بدلًا من رفع دعوى قضائية. وبينما يقبلان العمل، يبدآن في التساؤل عما إذا كانت وفاة والدهما فعلاً حادثًا عرضيًا أم أن ثمة شيء آخر.

وعن هذه التجربة كان أدهم شكر قد تحدث قائلاً "العمل في فيلم المستعمرة، بأجواء العمال والمصانع والمناطق المهمشة على أطراف الإسكندرية، كان تجربة مختلفة ومفيدة وممتعة كأول دور بطولة لي، وانطلاقه في مهرجان برلين يمثل خطوة مؤثرة ومشرفة في مسيرتي السينمائية، وأنتظر عرضه في مصر والعالم العربي لينال الفيلم الحفاوة التي يستحقها".

أدهم شكر ممثل مصري شاب، كان قد لفت إليه الأنظار في مسلسل الاختيار 3 الذي نافس بقوة في السباق الرمضاني (2022)، وخلق ظهور أدهم في الحلقة 16 ردود فعل قوية وتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقته التلقائية كجندي بإحدى الكتائب العسكرية، في الرد على أسئلة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي جسد دوره النجم ياسر جلال.