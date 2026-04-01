تسليم اليورانيوم المُخصّب .. وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن قرار إيراني أغضب واشنطن

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن هناك احتمالاً لاجتماع مباشر مع إيران في مرحلة ما، مشيرًا إلى أن طهران لن تتمكن إيران من استغلال إدارة ترامب والرئيس لن ينخدع بمحاولات اللعب بالمفاوضات.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستظل مستعدة للحوار لكنها لن تتهاون، ولا توجد استخدامات مدنية أو طبية لليورانيوم المخصب بنسبة 60% والهدف الوحيد منه هو القنبلة.

وأشار “روبيو”، إلى أن إيران رفضت عروضًا من دول صديقة لها لتسليم مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، مؤكدًا أن إيران تعيش حاليًا أضعف حالاتها العسكرية والسياسية منذ 25 عامًا.

وأوضح الوزير الأمريكي، أن واشنطن قريبة جدًا من تحقيق أهداف مهمتها العسكرية في إيران.

وكشف روبيو، أن إيران كانت تعمل على تجميع مكونات إنتاج رؤوس نووية، كاشفا أن طهران استعرضت صواريخ باليستية الأسبوع الماضي كانت قد أنكرت وجودها في الماضي.

وأوضح الوزير الأمريكي، أنه يمكننا رؤية خط النهاية في الحرب على إيران، مضيفا أن نهاية الحرب ليست اليوم ولا غدا لكنها ستأتي.

وأشار روبيو إلى أن الجيش الأمريكي يقترب من تحقيق كل أهدافه في إيران بكفاءة قتالية غير عادية، مؤكدا أن واشنطن لن تقبل بوجود تهديد نووي إيراني يمس الولايات المتحدة الآن أو مستقبلا.

وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف.