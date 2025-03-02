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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر ترفض محاولات تشكيل حكومة موازية في السودان وتدعو للحوار

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية
أحمد النشوقي

أعربت جمهورية مصر العربية عن رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مؤكدة اعتراضها على المساعي الرامية لتشكيل حكومة سودانية موازية، لما تمثله من خطر على استقرار السودان وتعقيد المشهد السياسي، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.


وشدّدت مصر في بيان لوزارة الخارجية على أهمية دعم الجهود الرامية لتوحيد الرؤى بين القوى السياسية السودانية، بما يسهم في الحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه.


كما دعت القاهرة كافة الأطراف السودانية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والانخراط الجاد في حوار شامل يضمن الوصول إلى تسوية سياسية دون إقصاء أو تدخلات خارجية.

مصر السودان تشكيل حكومة موازية في السودان مصر ترفض محاولات تشكيل حكومة موازية في السودان مصر تدعو الأطراف السودانية للحوار

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