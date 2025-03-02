مصر ترفض محاولات تشكيل حكومة موازية في السودان وتدعو للحوار

أعربت جمهورية مصر العربية عن رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مؤكدة اعتراضها على المساعي الرامية لتشكيل حكومة سودانية موازية، لما تمثله من خطر على استقرار السودان وتعقيد المشهد السياسي، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.



وشدّدت مصر في بيان لوزارة الخارجية على أهمية دعم الجهود الرامية لتوحيد الرؤى بين القوى السياسية السودانية، بما يسهم في الحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه.



كما دعت القاهرة كافة الأطراف السودانية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والانخراط الجاد في حوار شامل يضمن الوصول إلى تسوية سياسية دون إقصاء أو تدخلات خارجية.