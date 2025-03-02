كاهنان جديدان لمدينة العاشر من رمضان.. صور

صلى نيافة الأنبا مقار، أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، أمس السبت، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر، وعقب صلاة الصلح سام نيافته كاهنين جدد للخدمة بكنائس الإيبارشية وهما:

كهنة جدد

1- الشماس وليد خلف كاهنًا على كاتدرائية الشهيد مارمينا العجايبي والقديس البابا كيرلس السادس بمدينة العاشر، باسم القس إشعياء.

2- الشماس نادر توبة كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر، باسم القس إرميا.

وتوجه الآباء الكهنة الجدد إلى دير السيدة العذراء (البراموس) بوادي النطرون، وذلك لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة.

شارك في الصلوات كهنة الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من أفراد الشعب.