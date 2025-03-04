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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتف رائد مميزاته تنافس سامسونج.. خصم هائل على Realme GT 7 Pro

Realme GT 7 Pro
Realme GT 7 Pro
لمياء الياسين

يعد Realme GT 7 Pro هاتفًا ذكيًا عالي الأداء يعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، ويوفر تجربة سلسة وسريعة الاستجابة مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت وذاكرة تخزين UFS 4.0 تصل إلى 1 تيرابايت.
 ويمكنك الحصول على هاتف Realme GT 7 Pro بسعر لا يضاهى يبلغ 499.00 دولارًا فقط، انخفاضًا من سعره الأصلي 649.00 دولارًا، مما يجعله الهاتف الذكي الأكثر تكلفة الذي يعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

شاشة وكاميرا مذهلة


تتميز شاشة Samsung Eco² OLED مقاس 6.78 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، وعينات لمس 2600 هرتز، وسطوع ذروة 6000 شمعة لتجربة مشاهدة غامرة. يتضمن إعداد الكاميرا الخلفية الثلاثية مستشعر Sony IMX906 OIS أساسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي periscope بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وعدسة واسعة للغاية بدقة 8 ميجابكسل. تضمن الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل صور سيلفي حادة.

بطارية ضخمة وشحن سريع
 

يأتي Realme GT 7 Pro مزود ببطارية بسعة 6500 مللي أمبير في الساعة وشحن Supervooc بقوة 120 واط، يضمن Realme GT 7 Pro استخدامًا طويل الأمد مع الحد الأدنى من التوقف.

تحسين الألعاب والتبريد
 

يعمل هاتف Realme GT 7 Pro بوضع GT 3.0 على تحسين أداء الألعاب من خلال تحسين المرئيات والاهتزازات رباعية الأبعاد وأوقات التحميل الأسرع. كما يعمل نظام التبريد ثلاثي الأبعاد المصنوع من مادة VC على منع ارتفاع درجة الحرارة للحصول على تجربة سلسة.


المواصفات الرئيسية:
 

الشاشة: Samsung Eco² OLED مقاس 6.78 بوصة، معدل تحديث 120 هرتز
المعالج: Snapdragon 8 Elite ثماني النواة
ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين: 12 جيجابايت/16 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي، 256 جيجابايت/512 جيجابايت/1 تيرابايت تخزين UFS 4.0
الكاميرا الخلفية: 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل مقربة + 8 ميجابكسل واسعة الزاوية
الكاميرا الأمامية: 16 ميجا بكسل
البطارية: 6500 مللي أمبير مع شحن Supervooc بقوة 120 واط
نظام التشغيل: Realme UI 6.0 (أندرويد 15)
التبريد: تبريد VC ثلاثي الأبعاد
الصوت: مكبرات صوت ستيريو مزدوجة، Dolby Atmos
الأمان: قارئ بصمات الأصابع أسفل الشاشة

ارتفاع درجة الحرارة معدل تحديث ذاكرة تخزين أداء الألعاب الهاتف الذكي

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