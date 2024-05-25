هاتف قوي مميزاته تنافس سامسونج.. خصم هائل على ريلمي 12 برو 5G

يقدم جوال ريلمي 12 برو 5G، مجموعة من المواصفات المتميزة ضمن الفئة المتوسطة العليا تناسب العديد من المستخدمين، الذي يبحثون عن هاتف يوفر إمكانات الهواتف الرائدة بسعر أقل، ومع عروض الصيف حصل هذا الهاتف على خصم مميز في مصر سنستعرضه لكم خال السطور التالية.



خصم 4% على جوال ريلمي 12 برو 5G

لحسن الحظ، حصل جوال ريلمي 12 برو 5G، على خصم كبير من خلال أحد مواقع التجارة الألكترونية على الإنترنت في مصر، وهو يأتي ضمن عروض الصيف حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي مع خصما يصل إلى 4% مما يوفر ما يصل إلى 800 جنيه مصري من سعر الهاتف بالمنصة.

ويتوفر جوال ريلمي 12 برو 5G، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت، بشريحيتين واللون الأزرق، مقابل سعر 17.450 جنيها مصريا، بدلا من 18.250 جنيها مصريا.

خصم 4% على جوال ريلمي 12 برو 5G



مواصفات ريلمي 12 برو 5G

يتميز جوال ريلمي 12 برو 5G، على شاشة منحنية من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض Full HD+، تبلغ دقتها 1080 × 2412 بكسل، مع سطوع يصل إلى 950 شمعة في المتر المربع، يدعم الضبط التلقائي لسطوع الشاشة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

ريلمي 12 برو 5G

وتتميز الشاشة أيضا بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتعتيم PWM يبلغ 2160 هرتز، ومعدل لمس فوري بتردد 1260 هرتز، ونظام تعتيم PWM بتردد عالي يبلغ 2160 هرتز، إلى جانب دعم شهادات HDR10+ و TÜV Rheinland.

ريلمي 12 برو 5G

يتم تشغيل جوال ريلمي 12 برو 5G، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 6 Gen 1، المقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، من نوع LPDDR4X، متصل بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من مساحة تخزين من نوع UFS 3.1.

ويحزم جوال ريلمي 12 برو 5G، على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، كما أنه يحتوي على مكبرات صوت استريو مزدوجة مع دعم Dolby Atmos.

ريلمي 12 برو 5G

ويعمل جوال ريلمي 12 برو 5G، بواجهة المستخدم Realme UI 5.0 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، وتعد ريلمي بتحديثين لنظام التشغيل أندرويد و3 سنوات من التحديثات الأمنية المنتظمة.

وبالنسبة للبصريات، يتمتع جوال ريلمي 12 برو 5G، بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية، تضم مستشعر رئيسي من نوع Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل يدعم تقنية التقريب البصري للصورة OIS، تم إقران الكاميرا الرئيسية بعدسة مقربة بدقة 32 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وفي المقدمة، يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.