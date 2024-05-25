عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هاتف قوي مميزاته تنافس سامسونج.. خصم هائل على ريلمي 12 برو 5G

جوال ريلمي 12 برو
جوال ريلمي 12 برو 5G

يقدم جوال ريلمي 12 برو 5G، مجموعة من المواصفات المتميزة ضمن الفئة المتوسطة العليا تناسب العديد من المستخدمين، الذي يبحثون عن هاتف يوفر إمكانات الهواتف الرائدة بسعر أقل، ومع عروض الصيف حصل هذا الهاتف على خصم مميز في مصر سنستعرضه لكم خال السطور التالية.


خصم 4% على جوال ريلمي 12 برو 5G

لحسن الحظ، حصل جوال ريلمي 12 برو 5G، على خصم كبير من خلال أحد مواقع التجارة الألكترونية على الإنترنت في مصر، وهو يأتي ضمن عروض الصيف حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي مع خصما يصل إلى 4% مما يوفر ما يصل إلى 800 جنيه مصري من سعر الهاتف بالمنصة.

 

خصم جبار على موبايل ريدمي الأكثر مبيعا من شاومي.. إلحق اشتريه

سعر لن يتكرر.. خصم رهيب على موبايل ريلمي C30

ويتوفر جوال ريلمي 12 برو 5G، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت، بشريحيتين واللون الأزرق، مقابل سعر 17.450 جنيها مصريا، بدلا من 18.250 جنيها مصريا.

خصم 4% على جوال ريلمي 12 برو 5G
 

مواصفات ريلمي 12 برو 5G

يتميز جوال ريلمي 12 برو 5G، على شاشة منحنية من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض Full HD+، تبلغ دقتها 1080 × 2412 بكسل، مع سطوع يصل إلى 950 شمعة في المتر المربع، يدعم الضبط التلقائي لسطوع الشاشة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

ريلمي 12 برو 5G

وتتميز الشاشة أيضا بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتعتيم PWM يبلغ 2160 هرتز، ومعدل لمس فوري بتردد 1260 هرتز، ونظام تعتيم PWM بتردد عالي يبلغ 2160 هرتز، إلى جانب دعم شهادات HDR10+ و TÜV Rheinland.

ريلمي 12 برو 5G

يتم تشغيل جوال ريلمي 12 برو 5G، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 6 Gen 1، المقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، من نوع LPDDR4X، متصل بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من مساحة تخزين من نوع UFS 3.1.

ويحزم جوال ريلمي 12 برو 5G، على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، كما أنه يحتوي على مكبرات صوت استريو مزدوجة مع دعم Dolby Atmos.

ريلمي 12 برو 5G

ويعمل جوال ريلمي 12 برو 5G، بواجهة المستخدم Realme UI 5.0 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، وتعد ريلمي بتحديثين لنظام التشغيل أندرويد و3 سنوات من التحديثات الأمنية المنتظمة.

وبالنسبة للبصريات، يتمتع جوال ريلمي 12 برو 5G، بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية، تضم مستشعر رئيسي من نوع Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل يدعم تقنية التقريب البصري للصورة OIS، تم إقران الكاميرا الرئيسية بعدسة مقربة بدقة 32 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وفي المقدمة، يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

جوال ريلمي 12 برو 5G
ريلمي ريلمي 12 برو ريلمي 12 برو 5G جوال ريلمي 12 برو سعر ريلمي 12 برو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

375 قرشًا| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

محدش بيتكلم ..السيسى: الرغيف أبو شلن بيكلف الدولة جنيه وربع

السيسي يمنح الإذن بحصاد 140 ألف فدان قمح في توشكى| شاهد

مدينون بألف اعتذار.. تعليق مفاجئ من شريف إكرامي على أزمة الشناوي

إلحق اشتري: سيارة سوزوكي ماروتي بـ50 ألف جنيه فقط

سفاح التجمع| من هو ولماذا أنهى حياة 3 سيدات؟.. تفاصيل الحكاية

رسميا.. البحوث الفلكية يعلن موعد عيد الأضحى

12 درجة| الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس على القاهرة

موضوعات متعلقة

تشتري شاومي POCO F6 ولا POCO F6 Pro.. اعرف الفرق

بإمكانات متطورة وتصميم فخم.. هواتف اقتصادية ومتوسطة تكتسح الأسواق قريبا

تحفة الفئة المتوسطة.. مقارنة بين أوبو رينو 11 و Oppo Reno 12

موبايل بأداء خرافي.. ريلمي تزلزل الأسواق بهاتف متميز للألعاب

لمحدودي الدخل.. فيفو تطلق موبايل اقتصادي بمواصفات ممتازة

تدوم لـ35 ساعة.. أوبو تطلق سماعة لاسلكية رخيصة تنافس آيربودز

موبايل ريلمي GT 6T يقهر موتورولا Edge 50 Pro.. مقارنة تعرفك المزايا

كاسبرسكي تحذر: أداة ذكاء اصطناعي تسرق بياناتك.. لا تقم بتنزيلها

ترشيحاتنا

أحمد موسى: يا رب انصر الأهلي والفرحة تكون لـ100 مليون مصري

بالقوة الضاربة| تشكيل العين الإماراتي لمواجهة يوكوهاما في نهائي دوري أبطال آسيا

علي معلول مش في ماتش الليلة.. هذا بديل نجم الأهلي أمام الترجي

10 آلاف ريال والترحيل| عقوبات رادعة لمخالفي الحج موسم 1445/2024.. احذر هذه الأفعال

الرئيس : لم نذهب إلى توشكى توفيرا للتكلفة.. وفضلنا مشاهدة الحصاد بالفيديو

وزير الخارجية الإسباني يطالب إسرائيل بالامتثال لأمر "العدل الدولية" بشأن غزة فورا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل خلط الزنجبيل بالثوم يقلل من فوائده.. لن تصدق

"لا تشابه في الملامح"|حالة من الجدل بسبب أم كلثوم.. ما علاقة منى زكي؟

طريقة عمل سلطة الكينوا بالفلفل المشوي| صحية ولذيذة

من داخل استاد القاهرة.. محمد رمضان يستعد لإحياء حفل نهائى دوري الأبطال

فيديو

عريس ياسمين رئيس الجديد .. رجل أعمال وسبق له الزواج

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

قرارات عاجلة من محكمة العدل الدولية بسبب الأوضاع في رفح الفلسطينية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-