سعر لن يتكرر.. خصم رهيب على موبايل ريلمي C30

يقدم موبايل ريلمي C30، مجموعة من الميزات الرائعة بسعر اقتصادي يناسب العديد من المستخدمين، ومع عروض الصيف، حصل هذا الهاتف على خصم مميز في مصر سنستعرضه لكم خال لسطور التالية.



خصم 17% على موبايل ريلمي C30



لحسن الحظ، حصل موبايل ريلمي C30، على خصم كبير من خلال أحد مواقع التجارة الألكترونية على الإنترنت في مصر، وهو يأتي ضمن عروض الصيف حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي مع خصما يصل إلى 17% مما يوفر ما يصل إلى 789 جنيها مصريا من سعر الهاتف بالمنصة.

ويتوفر موبايل ريلمي C30، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 32 جيجابايت، بشريحيتين واللون الأخضر الفاتح، مقابل سعر 3.749 جنيها مصريا، بدلا من 4538 جنيها مصريا.

خصم 17% على موبايل ريلمي C30

مواصفات موبايل ريلمي C30

يأتي موبايل ريلمي C30، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 720 × 1600 تدعم ذروة سطوع تصل إلى 400 شمعة في المتر المربع.

Realme C30

يعمل موبايل ريلمي C30، بواسطة معالج من نوع Unisoc Tiger T612، المطور من قبل شركة يونيسك بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 أو 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 32 أو 64 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD لتوسيع التخزين الداخلي.

Realme C30

جاء موبايل ريلمي C30، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، بالإضافة إلى كاميرا أساسية بدقة 8 ميجابكسل في الخلف مقترنة بفلاش LED.

يتم تشغيل موبايل ريلمي C30، بواجهة المستخدم التابعة للشركة Realme UI، والمستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

ويحزم موبايل ريلمي C30، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، كما يوفر أيضا دعما للشحن السريع بقدرة 10 وات.