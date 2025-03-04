تستوعب 20 مشجعا مسلما.. مانشستر يونايتد يفتتح مقرا للصلاة | صور

افتتح نادي مانشستر يونايتد غرفة جديدة داخل مقره من أجل السماح لمشجعي النادي الإنجليزي الكبير من المسلمين بتأدية الصلاة.





ووفقا لشبكة "ESPN" العالمية فإن نادي مانشستر يونايتد خصص غرفة في استاد أولد ترافورد ليتمكن مشجعوه المسلمون من أداء الصلوات في أثناء وجودهم في الاستاد.

ونسق مسؤولو نادي مانشستر يونايتد مع رابطة المشجعين المسلمين للنادي على تجهيز هذه الغرفة التي تستوعب ما يصل إلى 20 مشجعا لأداء الصلاة.

كما وفرت الرابطة 20 سجادة للصلاة للمشجعين المسلمين بعد موافقة إدارة النادي على هذه الخطوة.

خسر فريق مانشستر يونايتد أمام نظيره فولهام بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.