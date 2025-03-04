شاهد.. التجهيزات الأخيرة لمبنى الاختبارات الإلكترونية بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن العمل بمبنى الاختبارات الإلكترونية يجري وفق أعلى المعايير، حيث تم الانتهاء من الدورين الأول والثاني بالكامل ليصبحا جاهزين لتركيب الأجهزة، مع تسارع وتيرة العمل للانتهاء من باقي الطوابق استعدادًا للتشغيل الكامل.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لأعمال الإنشاءات، حيث رافقه الدكتور إبراهيم القرش، مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتور باسم الهادي، وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب ومستشار رئيس الجامعة، والمهندسة هبة إمام، مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية وفريق المهندسين بالإدارة .

وكان في استقبال رئيس الجامعة ، المهندس هشام عبد الباقي، مسئول الشركة الوطنية للمقاولات بجامعة قناة السويس.

وأوضح "مندور" أن مبنى الاختبارات الإلكترونية يعد صرحًا متطورًا يضم خمسة طوابق (أرضي + 4 طوابق) بمساحة 1800 م² لكل طابق، ويشمل كل دور صالة اختبارات إلكترونية بمساحة 1200 م² تتسع لـ650 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى غرف خدمية لشبكة المعلومات والكهرباء والتكييف المركزي، و8 غرف إدارية. كما يتميز المبنى بواجهات حديثة مصممة بأحدث تقنيات الحوائط الستارية (كبرتن وول وكلادنج)، مما يعكس رؤية الجامعة في تطوير بنيتها التحتية بما يواكب أحدث النظم التعليمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الهيكل الخرساني للمبنى اكتمل خلال ستة أشهر فقط، ويجري الآن تنفيذ التجهيزات الداخلية لضمان جاهزيته لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد، ليصبح واحدًا من أكبر وأحدث مراكز الاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعات المصرية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العملية التعليمية والاختبارية بالجامعة.