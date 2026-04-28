الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رماهم في الملاحات | قرار قضائي بشأن قاتل أبنائه الأربعة بالإسكندرية

قاتل أولاده الـ4 بملاحات الإسكندرية
قاتل أولاده الـ4 بملاحات الإسكندرية
أحمد بسيوني

قررت محكمة الجنايات بالإسكندرية في أولى جلساتها إحالة أوراق متهم بالتخلي عن أطفاله الأربعة وإلقائهم في منطقة الملاحات إلى دار الإفتاء المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة هزت الرأي العام.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بالعثور على جثث أربعة أطفال داخل مسكن الأسرة، في ظروف غامضة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثامين إلى المشرحة، وفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة.

وخلال التحقيقات، اعترف الأب المتهم بارتكاب الجريمة، مؤكدًا أنه أقدم على قتل أطفاله الأربعة، في واقعة هزت الرأي العام، مشيرًا إلى مروره بأزمات نفسية وضغوط أسرية حادة كانت الدافع الرئيسي وراء ارتكاب الجريمة.

وأضاف في أقواله أنه استخدم وسيلة مباشرة في تنفيذ الجريمة داخل المنزل، مستغلًا وجود الأطفال بمفردهم، قبل أن يتم ضبطه لاحقًا بواسطة الأجهزة الأمنية.

كشفت التقارير الطبية الأولية أن الأطفال تعرضوا لاعتداء أدى إلى الوفاة، فيما أشار تقرير الطب الشرعي إلى وجود شبهة تعاطي الأب لمواد مخدرة، وهو ما قد يكون ساهم في فقدانه السيطرة وارتكاب الجريمة.

وأكدت تحريات رجال المباحث أن الأسرة كانت تمر بخلافات حادة بين الزوجين، إلى جانب ضغوط مالية ونفسية، ما عزز فرضية أن الجريمة جاءت نتيجة تراكمات نفسية حادة لدى المتهم كما تبين أن المتهم حاول إخفاء معالم الجريمة في البداية، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في كشف الحقيقة وضبطه.

أثارت الواقعة حالة من الصدمة والحزن بين أهالي الإسكندرية، الذين عبروا عن استيائهم من تكرار مثل هذه الجرائم الأسرية، مطالبين بضرورة التوسع في الدعم النفسي والتوعية بخطورة الضغوط النفسية وتعاطي المخدرات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة القضية، مع استمرار استكمال التقارير الفنية والطبية تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية.

الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة
