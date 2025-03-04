أخبار التكنولوجيا| تسريبات تكشف مزايا iOS 19 القادمة إلى هواتف آيفون.. إغلاق سكايب 5 مايو.. ماذا يحدث للمستخدمين الحاليين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي.

تحديثات مبتكرة.. تسريبات تكشف مزايا iOS 19 القادمة إلى هواتف آيفون

لا يزال أمامنا حوالي ثلاثة أشهر قبل الكشف عن نظام التشغيل iOS 19، ولكن هناك الكثير من الشائعات حول التحديث القادم فقد كشفت التسريبات في وقت سابق من هذا العام عن تطبيق كاميرا مُعاد تصميمه سيأتي مع نظام التشغيل iOS 19 .

بطارية ضخمة وشحن سريع.. إليك مواصفات أفضل هاتف من فيفو قبل إطلاقه



ظهر هاتف Vivo Y300i الجديد، الذي يحمل رقم الطراز V2444A، مؤخرا، في مكتبة منتجات China Telecom قبل إطلاقه رسميًا، مما يوفر لمحة عن مواصفاته وأسعاره وتفاصيل الإصدار.

وعلى الرغم من عدم تأكيد Vivo هذه التفاصيل بعد، فإن القائمة تشير إلى أن الهاتف سيصل إلى الصين قريبًا.

إغلاق سكايب في 5 مايو.. ماذا سيحدث للمستخدمين الحاليين؟ القصة في 4 نقاط



في محاولة للترويج لبرنامج Microsoft Teams، أعلنت الشركة الأسبوع الماضي أنها ستغلق Skype في 5 مايو ولكن ماذا سيحدث لمستخدمي Skype الحاليين؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته وما يحدث لمستخدمي Skype الحاليين، وكيفية الانتقال إلى Microsoft Teams، وماذا عن خدمات Skype المدفوعة.



هاتف رائد مميزاته تنافس سامسونج.. خصم هائل على Realme GT 7 Pro

يعد Realme GT 7 Pro هاتفًا ذكيًا عالي الأداء يعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، ويوفر تجربة سلسة وسريعة الاستجابة مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت وذاكرة تخزين UFS 4.0 تصل إلى 1 تيرابايت.









