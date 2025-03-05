مواصفات كيا اكسيد الهاتشباك 2025 الجديدة

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من الطرازات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

كيا اكسيد موديل 2025

بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا اكسيد موديل 2025، وتنتمي أكسيد لفئة السيارات الهاتشباك .

- أبعاد كيا اكسيد موديل 2025

كيا اكسيد موديل 2025

تأتى سيارة كيا اكسيد موديل 2025 في سوق السيارات المصري بطول 4395 مم، وعرض 1862 مم، وارتفاع 1483 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2650 مم .

- محرك كيا اكسيد موديل 2025

كيا اكسيد موديل 2025

تستمد سيارة كيا اكسيد موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي يتربو، وبها قوة 160 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ٍاعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 253 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.2 ثانية .

- وسائل الأمان بـ كيا اكسيد موديل 2025

كيا اكسيد موديل 2025

زودت سيارة كيا اكسيد موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، وESP، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- مواصفات كيا اكسيد موديل 2025

كيا اكسيد موديل 2025

تحتوي سيارة كيا اكسيد موديل 2025 علي الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، ومدخل USB، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، ونوافذ كهربائية امامية، ونظام اقفال الابواب تعمل باللمس، ومرايات كهربائية، وريموت كنترول، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مرايات ضم ، وبها باور ستيرنج، ونظام ذكى لركن السيارة، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وتكييف، وفتحة سقف بانوراما، وسبويلر خلفي، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مصابيح ضباب، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، وجنوط رياضية، ومثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب .

- سعر كيا اكسيد موديل 2025

كيا اكسيد موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة كيا اكسيد موديل 2025 تباع بسعر مليون و 449 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا اكسيد موديل 2025 تباع بسعر مليون و 549 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا اكسيد موديل 2025 تباع بسعر مليون و 649 ألف جنيه .