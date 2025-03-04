«كان يردده الرسول 5 مرات يوميًا».. 3 أدعية لا تتركهم طوال شهر رمضان

يعد شهر رمضان فرصة عظيمة للمسلمين للتقرب إلى الله بالدعاء، فهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، حيث تستجاب الدعوات وتحقق الأمنيات، ومع كثرة الأدعية التي يمكن ترديدها، هناك بعض الأدعية التي يجب أن يحرص عليها الصائمون طوال شهر رمضان.

وهناك ثلاث أدعية يفضل أن يتمسك بيها الصائمون طوال الشهر، فهذه الدعوات تزيد من تقربنا إلى الله .

الدعاء الأول: «اللهم اعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».. وأشار أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على تكرار هذه الدعوة 3 مرات يومياً فهذه الدعوة لها سر وذلك لانه تعيد الشغف للعبادة والتقرب إلى الله بعد الإصابة بالفطور والكسل نحو العبادة

الدعاء الثاني: «اللهم اعتقني من النار».. فهذه الدعوة من افضل الدعوات التي يجب أن نتمسك بها طوال شهر رمضان وذلك لانه شهر العتق من النار، فمن الأفضل تكرار هذه الدعوة لكل من حولك.

الدعاء الثالث: «اللهم اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى».. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى».

‏ثلاث أدعية لا تنساها

1- اللهم إني اسألك حسن الخاتمة

2- اللهم ارزقني توبة نصوحة قبل الموت

3- اللهم يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

دعاء قضاء الحاجة

(( اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني واكرمني من حيث لا أحتسب)).

أدعية تريح القلب والبال

1-(رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ )

2-(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

3-(اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي)

4-(لا إلهَ إلاَّ اللَّه وحْدهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ)

5-(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ [مَا اسْتَعَاذَ بِكَ] [مِنْهُ] عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا).