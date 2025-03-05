طرق علاج التخمة في رمضان.. اخلص من الحموضة وكل مشاكل المعدة بدون أدوية

يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة علاج التخمة في رمضان حيث إنها من أكثر المشكلات شيوعًا خلال هذا الشهر.

ويعتمد أساس علاج التخمة في رمضان على تجنب العادات الخاطئة والأطعمة الضارة والدهنية وتسبب ارتفاع الكوليسترول والسكر.

نكشف لكم فى هذا التقرير طرق علاج التخمة في رمضان وأسبابها إلى جانب علاج مجموعة من أشهر اضطرابات المعدة فى رمضان.

أسباب التخمة في رمضان

أحد الآثار الجانبية الشائعة للإفراط في تناول الطعام هو الشعور بالنعاس أو الخمول بعد تناول وجبة ثقيلة، تحدث تخمة الطعام عندما تستهلك كمية كبيرة من الطعام، مما يجبر جسمك على بذل جهد إضافي للهضم.

مع الزيادة المفاجئة في تناول الطعام، سيبدأ جسمك بإنتاج كمية زائدة من الأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم وعادةً ما تكون بعض الأطعمة المكررة ذات المؤشر الجلوكوزي المرتفع، مثل المكرونة والأرز الأبيض، هي السبب الرئيسي لغيبوبة الطعام.



علاج التخمة والتجشؤ

التجشؤ هو طريقة الجهاز الهضمي العلوي لإخراج الهواء الزائد وغالبًا ما يصاحبه اضطراب في المعدة و يُطلق عليه عسر الهضم ويتجشأ الجميع، عادة من ثلاث إلى خمس مرات بعد كل وجبة وفي بعض الأحيان، نشعر جميعًا بالشبع الشديد بعد تناول الطعام.

على الرغم من أننا بالكاد نلاحظ بعض التجشؤات، إلا أننا نستطيع أن نشعر بها ونسمعها بل ونشم رائحتها، يمكنك اتخاذ إجراء لتقليل التجشؤ وعسر الهضم، أبرزها ما يلي:

عدم مضغ علكة.

تجنب تناول الطعام بسرعة كبيرة.

الابتعاد عن مص الحلوى الصلبة.

الاقلاع عن تدخين السجائر والكحول

ضبط طقم الأسنان القديم أو غير المحكم

عدم تناول مشروبات الشعير الغازية.

الابتعاد عن مشروبات التفاح، والشاي المثلج، والليمونادة.

تجنب المشروبات المختلطة، مثل مشروب الصودا وماء التونيك.

ابتعد عن مشروبات غازية ومن بينها المياه الغازية.

علاج التخمة والحموضة

يمكن علاج التخمة والحموضة من خلال ابتعاد عن الأطعمة المسببة للحموضة والتخمة معا وذلك قدر الإمكان.

قلل الأطعمة الحمضية مثل الطماطم.

اخفض كمية الأطعمة الدهنية والدسمة والأطعمة الحارة.

يمكن للمشروبات التي تحتوي على الكافيين والكحول أن تؤدي إلى التجشؤ المفرط.







علاج تخمة المعدة

تستطيع علاج تخمة المعدة من خلال عدم تناول الاطعمة والمشروبات التى تضر المعدة وتسبب اضطرابات ينتج عنها وهى الاطعمة الغنية بالدهون والنشويات.

ويجب الالتزام بالنصائح التالية لعلاج تخمة المعدة، وهى:

تناول وجبات صغيرة ومتكررة ووجبات خفيفة بدلاً من الوجبات الكبيرة.

أخذ وقت كاف لتناول وجبتك وتناولها بطريقة مريحة.

تحديد وقت تناول وجبة العشاء بحيث لا تقل عن ثلاث إلى أربع ساعات قبل النوم.

تجنب أو الحد من تناول الأطعمة الدهنية والزيتية، فالأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل رقائق البطاطس والشوكولاتة والبسكويت والمشروبات السكرية حيث تستغرق وقتًا أطول في الهضم.

الشوكولاتة والمشروبات الغازية والأطعمة الحارة هي من المسببات الشائعة لحموضة المعدة وتناولها باعتدال.

تجنب الاستلقاء بعد تناول الطعام مباشرة فالجلوس أو الوقوف في وضع مستقيم يساعد على تقليل ارتداد الحمض.

امتنع عن ارتداء الملابس الضيقة التي من شأنها أن تزيد الضغط على بطنك.

علاج الجهاز الهضمي

الابتعاد عن التوتر الزائد والعادات الصحية الضارة هو مفتاح علاج اضطرابات المعدة لذا إليك بعض الأطعمة التي قد تؤدي إلى حرقة المعدة وفقا لما جاء فى موقع “webmd”

الكحول

الشوكولاتة

قهوة

الأطعمة الدهنية أو المقلية

الأطعمة الدهنية

البصل

البرتقال والليمون والفواكه الحمضية الأخرى وعصائرها

الخل والصلصات الحارة وخلطات السلطة

النعناع

المشروبات الغازية والمشروبات الغازية الأخرى

الأطعمة الحارة

الطماطم و صلصة الطماطم

يمكن أن تؤدي الوجبات الكبيرة أيضًا إلى الشعور بحرقة المعدة،فبدلًا من تناول ثلاث وجبات كبيرة يوميًا، حاول تناول عدة وجبات صغيرة على مدار اليوم.

الاكلات الغنية بالصلصة



علاج اضطرابات المعدة بالأعشاب

نعرض لكم طرق علاج اضطرابات المعدة بالأعشاب

اشرب شاي الأعشاب مثل الزنجبيل أو النعناع أو البابونج لتخفيف أعراض الانتفاخ.

تناول مكملات إنزيمات الجهاز الهضمي لتسهيل عملية الهضم.

تناول طعامك ببطء.

تجنب الأطعمة المسببة للانتفاخ مثل الفاصوليا، ومنتجات الأطعمة المحلاة صناعياً، ومنتجات الألبان.

تجنب أو قلل من استهلاك البيرة والمشروبات الغازية. اشرب الماء العادي بدلاً من ذلك.

تجنب الشرب باستخدام القشة “ الشاليمو”



اشعر بالتخمة في رمضان ماذا أفعل



تناول الطعام الصحي وبعد ذلك انتظر لمدة لا تقل عن ثلاث إلى أربع ساعات قبل الذهاب إلى النوم لتمنح جسمك الوقت الكافي للهضم.

تجنب الكافيين والكحول لأنها قد تساهم في الأرق.

اشرب كوبًا من الحليب الدافئ للمساعدة على استرخاء عقلك وجسدك.

قم بتمارين التمدد الخفيفة قبل النوم لتسهيل عملية الهضم.

تجنب المنتجات التي تسبب الغازات، مثل الملفوف، والفاصوليا، ومنتجات الألبان.

