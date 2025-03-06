بعد وصوله إلى 100 جنيه.. متى تنخفض أسعار الليمون؟

شهدت أسعار الليمون في الأسواق المصرية ارتفاعًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، حيث وصل سعر الكيلو للمستهلك إلى 100 جنيه في بعض المناطق، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذه الزيادة، وتوقعات انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسباب ارتفاع سعر الليمون اليوم

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الليمون اليوم هو إصابة الأشجار بالعفن، مما أدى إلى تلف أكثر من 50% من المحصول، وبالتالي نقص المعروض في الأسواق، وأوضح أن هذا النقص تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.

أسعار الليمون

أسعار الليمون اليوم في الأسواق

تفاوتت أسعار الليمون اليوم في الأسواق، حيث سجل الكيلو في أسواق الجملة بين 60 و70 جنيهًا، بينما وصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 85 و90 جنيهًا. أما الليمون الأضاليا، فبلغ سعره ما بين 8 و10 جنيهات للكيلو، وهو متوفر بكميات جيدة، ما يجعله بديلًا مناسبًا للمستهلكين حتى يتم طرح الليمون البلدي الجديد في الأسواق.

متى تنخفض أسعار الليمون؟

أكد النجيب أن أسعار الليمون لن تستمر عند هذه المستويات المرتفعة لفترة طويلة، حيث من المتوقع أن تبدأ الأسعار في الانخفاض مع بداية الشهر المقبل، مع بدء موسم جني المحصول الجديد من محافظة المنيا، يليه بفترة قصيرة إنتاج محافظة البحيرة، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض في الأسواق وانخفاض الأسعار تدريجيًا.

قائمة أسعار الخضروات اليوم

جاءت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المصرية على النحو التالي:

الطماطم : بين 2.5 و5 جنيهات للكيلو.

: بين 2.5 و5 جنيهات للكيلو. البطاطس الجديدة : بين 5 و7.5 جنيهات للكيلو.

: بين 5 و7.5 جنيهات للكيلو. البطاطس للتحمير : 10 جنيهات للكيلو.

: 10 جنيهات للكيلو. القرنبيط : بين 15 و25 جنيهًا للواحدة.

: بين 15 و25 جنيهًا للواحدة. البروكلي : 25 جنيهًا للكيلو.

: 25 جنيهًا للكيلو. البسلة : 20 جنيهًا للكيلو.

: 20 جنيهًا للكيلو. السبانخ : 15 جنيهًا للكيلو.

: 15 جنيهًا للكيلو. الكوسة : 15 جنيهًا للكيلو.

: 15 جنيهًا للكيلو. الخيار : 30 جنيهًا للكيلو.

: 30 جنيهًا للكيلو. البصل الأحمر والأبيض : 15 جنيهًا للكيلو.

: 15 جنيهًا للكيلو. البامية البلدي : 60 جنيهًا للكيلو.

: 60 جنيهًا للكيلو. الفاصوليا الخضراء : 20 جنيهًا للكيلو.

: 20 جنيهًا للكيلو. الباذنجان الأبيض والأسود: بين 10 و25 جنيهًا للكيلو حسب النوع.

أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق

أما عن أسعار الفاكهة، فقد جاءت على النحو التالي:

الموز البلدي : بين 20 و25 جنيهًا للكيلو.

: بين 20 و25 جنيهًا للكيلو. الفراولة : بين 30 و35 جنيهًا للكيلو.

: بين 30 و35 جنيهًا للكيلو. التفاح الأحمر البولندي : 70 جنيهًا للكيلو.

: 70 جنيهًا للكيلو. التفاح اللبناني الأصفر والأحمر : 75 جنيهًا للكيلو.

: 75 جنيهًا للكيلو. البرتقال البلدي : 20 جنيهًا للكيلو.

: 20 جنيهًا للكيلو. التين البرشومي : 35 جنيهًا للكيلو.

: 35 جنيهًا للكيلو. الكيوي : 100 جنيه للكيلو.

: 100 جنيه للكيلو. البطيخ: 200 جنيه للواحدة.

التوقعات المستقبلية لأسعار الخضروات والفاكهة

مع قرب دخول فصل الصيف وبدء موسم المحاصيل الجديدة، من المتوقع أن تشهد أسعار بعض الخضروات والفاكهة انخفاضًا تدريجيًا خلال الأسابيع القادمة، خاصة الليمون والطماطم والباذنجان.