الزمالك يكشف حقيقة إصابة صلاح الدين مصدق

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن تغيير المغربي صلاح الدين مصدق مدافع الأبيض بين في مباراة مودرن سبورت في دور الـ16 لكأس مصر، وجهة نظر فنية للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي فى الزمالك أن صلاح الدين مصدق لم يتعرض لأي إصابة في لقاء مودرن سبورت بكأس مصر.

وكان الجهاز الفني فى الزمالك استبدل صلاح الدين مصدق مع بداية الشوط الثاني لمباراة مودرن سبورت التي أقيمت مساء الأمس.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة، ليلتقي الأبيض مع سموحة في الدور التالي.

أوضح خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، حظوظ الفارس الأبيض، في المنافسة على بطولة الدوري المصري هذا الموسم مع الثنائي الأهلي وبيراميدز.

وانتهت مرحلة الدور الأول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 42 نقطة، ويأتي الأهلي ثانيًا برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث بـ 32 نقطة.

وقال الغندور خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون" المذاع على "قناة أون سبورت": "الزمالك أصبح بعيدًا عن المنافسة هذا الموسم على لقب بطولة الدوري".

وأضاف: "الزمالك هينافس على المركز الثالث أو الرابع هذا الموسم، متبقي 8 مباريات في المرحلة النهائية من الدوري وبيراميدز متفوق بـ 10 نقاط، والأهلي بـ 7".