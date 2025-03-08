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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تكريم سميرة عبد العزيز في حفل السحور السنوي لـ حزب العدل .. صور

حزب العدل
حزب العدل

نظم حزب العدل، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، حفل السحور السنوي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور مصطفى الفقي، والدكتور حسام بدراوي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي والنائب أحمد عبد الجواد أمين عام حزب مستقبل وطن وأحمد شوبير، وقيادات الحزب وقيادات حزب حماة الوطن ولفيف من القوى السياسية والحزبية والشخصيات العامة.

حزب العدل يكرم شخصيات عامة بحفل السحور السنوي

وشهد الحفل تكريم الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، على مسيرته العلمية والسياسية والمهنية والعلمية.

كما تم تكريم دكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق ومؤسس مركز معلومات مجلس الوزراء.

تكريم سميرة عبد العزيز

كما تم تكريم الفنانة القديره سميرة عيد العزيز، صاحبة المسيرة الفنية التي اثرت في وعي المصريين.

واعتاد حزب العدل على تنظيم حفل السحور سنويا وسط حضور حزبي وسياسي وشخصيات عامة بارزة.

على جانب آخر، حزب العدل يؤكد دعمه الكامل للدولة المصرية في جهودها الرائدة لدعم القضية الفلسطينية، وخاصة في تبنيها لخطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي حظيت بإجماع عربي خلال القمة العربية الطارئة (قمة فلسطين) المنعقدة في القاهرة يوم ٤ مارس ٢٠٢٥. ويؤكد الحزب أن هذه الخطة تمثل خطوة جوهرية في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، وتعكس الدور المصري المحوري في حماية الحقوق الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي.

وأشاد حزب العدل بالمخرجات الهامة للقمة، والتي شددت على رفض أي محاولات لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي فورًا. 

كما أكدت القمة على أهمية الدعم العربي الموحد لمبادرات الإغاثة الإنسانية، ووجوب محاسبة الاحتلال على جرائمه، مع التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وانطلاقًا من هذه المرتكزات، دعا  حزب العدل كافة القوى الوطنية والعربية إلى الإجماع والتوحد  خلف الموقف المصري والعربي الموحد، والعمل على تنفيذ قرارات القمة بما يحقق الدعم الفعلي للشعب الفلسطيني. كما يجدد الحزب موقفه الراسخ بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تضامنًا عربيًا حقيقيًا لمواجهة التحديات الراهنة وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

العدل حزب العدل النائب عبد المنعم إمام المستشار محمود فوزي محمود فوزي

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