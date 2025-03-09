تطوير ورصف شارع الرشاح في شبرا الخيمة بتكلفة 51.7 مليون جنيه

أعلنت محافظة القليوبية بدء تطوير ورصف شارع الرشاح بحي شرق شبرا الخيمة ( مصرف مسطرد)، بتكلفة إجمالية تبلغ 51.7 مليون جنيه.



وقالت المحافظة إن أعمال التطوير تشمل رصفه وعمل محور مروري مميز يربط طريق ترعة الإسماعيلية بمحور العصار والذى يعد احد اهم شرايين المرورية فى القليوبية ، زيأتي هذا المشروع في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر فإن شارع الرشاح، الذي يبلغ طوله 1800 متر، عاني لسنوات طويلة من الإهمال الشديد وتدهور البنية التحتية وقد شهد الشارع العديد من التعديات والمخالفات، حيث سيتم توسعة الطريق ليصل عرضه الى 25 م حيث انتشرت الأكشاك والمحلات المخالفة التي أعاقت حركة المرور وشوهت المظهر العام وفي خطوة جريئة.

حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات

من ناحية أخرى، قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بإزالة جميع التعديات والمخالفات على حرم الشارع، وذلك لتوسعة الطريق وتسهيل حركة المرور. وقد لاقت هذه الخطوة استحسانًا كبيرًا من قبل الأهالي والمواطنين، الذين عبروا عن سعادتهم البالغة بهذا الإنجاز، ويشمل مشروع التطوير رصف الشارع بالكامل، ودفن كابلات الكهرباء ذات الضغط العالي، وإنشاء أرصفة بأحدث المعايير الهندسية، وتزويد الشارع بأعمدة إنارة حديثة بالإضافة إلى شبكات متطورة لتصريف مياه الامطار كما وجه المحافظ بإنشاء أسواق حضارية بديلة للأكشاك التي تمت إزالتها، وذلك لتوفير أماكن مناسبة للباعة الجائلين بالإضافة إلى أعمال تجميل وتنسيق حضاري بهدف تحسين جودة الحياة وتسهيل المرو وربط المناطق الحيوية بالمدينة.

وأعرب الأهالي والمواطنون عن سعادتهم الغامرة بهذا المشروع الضخم، الذي طال انتظاره وأكدوا أن تطوير الشارع سيساهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشتهم وتوفير بيئة آمنة ونظيفة لهم.

ووجه المحافظ بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت ممكن، ليكون جاهز للافتتاح خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي فى إغسطس المقبل مع مراعاة أعلى معايير الجودة والكفاءة.