هل تكرار ألم الرقبة أحد أعراض السرطان؟.. مفاجأة صادمة

يمكن أن يستمر ألم الرقبة من أيام إلى سنوات، حسب السبب، إنها شكوى شائعة يواجهها معظم الأشخاص في مرحلة ما من حياتهم، يمكن أن ينتج عن عوامل مختلفة مثل إجهاد العضلات أو الوضع السيئ أو حتى الإجهاد، يحدث هذا في الغالب إذا اختفى ألم الرقبة خلال يومين، ومع ذلك إذا أصبحت مشكلة متكررة، فقد تنشأ مخاوف بشأن المشاكل الصحية الأساسية، مثل ما إذا كان يمكن أن يكون سببها سرطان الرقبة.

فيما يلي توضح السطور التالية فهم العلاقة بين آلام الرقبة وسرطان الرقبة.



آلام الرقبة وسرطان الرقبة

يمكن أن تحدث آلام الرقبة لأسباب مختلفة، يمكن وصفه بأنه إزعاج أو وجع في منطقة الرقبة، والتي تشمل العمود الفقري العنقي والعضلات والهياكل المحيطة بها، في حين أن آلام الرقبة يمكن أن تكون أحد أعراض سرطان الرقبة، إلا أن هذه عادة ما تكون حالة نادرة وتحتاج إلى استشارة الطبيب للحصول على التشخيص المناسب، يؤثر سرطان الرقبة، الذي يشار إليه بسرطان الرأس والرقبة، في المقام الأول على تجويف الفم والحلق والحنجرة والبلعوم.



الأسباب الشائعة لآلام الرقبة

بدلًا من السرطان، يمكن أن يكون ألم الرقبة ناتجًا عن أسباب أخرى أكثر شيوعًا، وتشمل هذه الإجهاد العضلي بسبب الوضعية السيئة، والاستخدام المفرط للكمبيوتر، وحمل الحقائب الثقيلة؛ أقراص منفتقة التهاب المفاصل؛ إصابات؛ وحالات مثل مرض القرص التنكسية، من المهم أن ترى طبيبك إذا كنت تعاني من آلام مزعجة أو مستمرة في الرقبة.



ما الذي يسبب سرطان الرقبة؟



وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، يمكن أن يسبب فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) وتدخين التبغ تغيرات جينية في الخلايا، مما قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة، ذكرت صحيفة ميديكال نيوز توداي أن احتمال إصابة الذكور بسرطان الرأس والرقبة هو ضعف احتمال إصابة الإناث به، قد يؤدي التعرض للمواد الكيميائية السامة أيضًا إلى زيادة المخاطر.

-علامات أخرى لسرطان الرأس والرقبة

لفهم سرطان الرأس والرقبة بشكل أفضل، من المهم أن تكون على دراية بالعلامات والأعراض الأخرى المرتبطة بالحالة، وتشمل هذه البحة المستمرة، وصعوبة البلع، وكتل أو تقرحات غير مبررة في الفم أو الرقبة، وتغيرات في الصوت، وألم في الأذن، والتهاب الحلق المستمر.



متى يجب القلق بشأن آلام الرقبة؟

يمكن أن تكون آلام الرقبة مدعاة للقلق إذا كنت تعاني من آلام الرقبة المستمرة دون سبب واضح؛ إذا كان ألم الرقبة يمتد إلى الذراعين أو الكتفين أو الجزء العلوي من الظهر، إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثيرة للقلق؛ أو إذا أصبح أكثر حدة مع مرور الوقت أو لم يتحسن مع الراحة والرعاية المنزلية.

المصدر: timesofindia.

