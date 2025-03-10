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مسلسل كامل العدد++ الحلقة 11.. أولاد دينا الشربيني يختطفون مكة محمد صلاح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل كامل العدد++ الحلقة 11.. أولاد دينا الشربيني يختطفون مكة محمد صلاح

مكة محمد صلاح
مكة محمد صلاح
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة 11 من مسلسل “كامل العدد++” العديد من الأحداث وأبرزها ظهور مكة محمد صلاح واختطافها من اولاد ليلي (دينا الشربيني) بعد ذهابها إلى المزرعة مع أسرتها بعد أن رفضت أن تظهر فى فيديو لتروج للمزرعة حتى تشهد إقبالا أكبر وتطلب منها ليلي ألا تخبر والدها لاعب نادي ليفربول محمد صلاح بالأمر.

  • ليلي (دينا الشربيني) تقرر اعطاء ابنها شريف (حمزة دياب) الباسبور الخاص به ليعود إلى تركيا بعد أن جلس معه أحمد حسام ميدو واعطاه النصائح التى تحافظ على مستقبله الرياضي.
  • تيمور (أحمد كمال) يخبر زوجته فاتن (ألفت إمام) أنه لا يريد السفر معها لشرم الشيخ بسبب انشغاله فى ادارة المزرعة.
  • سيف (يوسف جبريل) ينقذ فريدة (لينا صوفيا) بعد ذهابها الديسكو مع علي (يوسف عمر) .

مواعيد مسلسل كامل العدد

تعرض حلقات مسلسل كامل العدد على قناة on فى تمام الساعة السادسة مساء وتذاع الساعة 1 ونصف ظهرا ، وتعرض أيضًا الساعة 7 ونصف مساءً على on drama وتعاد الساعة 3 صباحًا.

أبطال مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد يضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعددا آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

مكة محمد صلاح مسلسل “كامل العدد” أبطال مسلسل كامل العدد

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مسلسل كامل العدد++ الحلقة 11.. أولاد دينا الشربيني يختطفون مكة محمد صلاح

مكة محمد صلاح
مكة محمد صلاح
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