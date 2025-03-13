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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيمان العاصي: عيني مرتاحة وأنا بتفرج على مسلسل ولاد الشمس

ايمان العاصي
ايمان العاصي
يمنى عبد الظاهر

عبرت النجمة إيمان العاصي عن سعادتها بنجاح مسلسل ولاد الشمس والذي يعرض حاليا في منافسات رمضان 2025 عبر منصة واتش ات وقناة on.

وقالت الفنانة إيمان العاصي عبر حسابها الشخصي علي "فيسبوك: "مسلسل ولاد الشمس وحلاوة ولاد الشمس إخراج وتصوير وتمثيل وقصة ومن أحلى مواقع تصوير عيني مرتاحة وأنا بتفرج ايه الحلاوه دي فرحانة بيكم جدا ومش عوزاه يخلص مبروك يا غاليين شادي عبدالسلام مبروك من قلب".
 


 مسلسل ولاد الشمس بطولة شباب الجيل القادم أحمد مالك وطه دسوقي ويجتمعان سويا في مسلسل كوميدي حيث يجسدان شخصيتي ولعة ومفتاح.
 

ولعة ومفتاح شابان لا يزالان يعيشان في دار الشمـس للأيتام، حيث عاشا ويعملان لصوص لصالح مجدي، مدير دار الأيتام.

على الرغم من عدم تحمّلهما بعضهما البعض ودائمًا ما يتشاجران و يتصادمان إلا أن لكل واحد منهما طريقة مختلفة تمامًا في التفكير والتخطيط تساعدهم على الإطاحة بمدير الدار.
 

المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبدالسلام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم محمود حميدة وفرح يوسف ومريم الجندى وعايدة فهمي ومعتز هشام وفليكس.

وكشف الفنان أحمد مالك عن أول لقاء بينه والفنان طه دسوقى حيث قدما سويا مسلسل بعنوان “بيمبو" الذي حقق نجاحا كبيرا.

إيمان العاصي طه دسوقي احمد مالك مسلسل ولاد الشمس شادي عبدالسلام

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