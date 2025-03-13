بعد وفاة طالبة.. جامعة المنوفية تحقق في أزمة اختبار "الأنف والأذن".. وإيقاف 4 أعضاء هيئة تدريس

أصدر الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية قرارا بوقف رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة وثلاثة آخرون بالقسم، لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات، وذلك وفقا للضوابط العامة المنظمة لسير العمل وقانون تنظيم الجامعات، مع الالتزام التام بالأعراف والتقاليد الجامعية بين جميع أطراف المنظومة التعليمية لحين الانتهاء من التحقيقات.

جاء ذلك عقب الشكوى المقدمة من طلاب الفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة المنوفية والتى تقدم بها اتحاد الطلاب بالكلية، بخصوص صعوبة اختبار مادة الأنف والأذن والحنجرة وما صاحبه من ملابسات والمذكرة التي تقدم بها الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب والتي أرفق بها كل ملابسات الواقعة والشكاوي المقدمة من الطلاب.

وأكد المجلس أنه لن يتم التسامح مع أي إخلال بالمبادئ والقيم التي تقوم عليها الكلية، وسيتم تطبيق اللوائح والقوانين بأقصى درجات العدالة والإنصاف بين جميع الأطراف.

وسيتم إطلاع المجتمع الجامعي على تطورات التحقيق ونتائجه فور الانتهاء منه، مع التأكيد على أن مصلحة الطلاب هي دائمًا في مقدمة أولويات الكلية والجامعة.