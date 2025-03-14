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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فى 7 محافظات.. وحدات مرورية مميزة بالمولات

وحدات مرورية
وحدات مرورية
مصطفى الرماح

قامت وزارة الداخلية باستحداث خدمة تجديد رخص القيادة للراغبين فى الحصول على تلك الخدمة بوحدات المرور الإلكترونية المُميزة.

 مواقع وحدات المرور المميزة :- 

• مولات (ستى ستارز – داندى – أفينيو "الرحاب" – إيست هب "مدينتى" – سيتى سنتر الغردقة – سان إستيفانو "إسكندرية").

• مناطق (15 مايو – القطامية – سوق السيارات الجديد – كمبوند ميفيدا – مسجد الشرطة القاهرة الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة – موقف المحور المركزى بمدينة 6 أكتوبر – مركز الفحص الفنى ببورسعيد – نادى إسبورتنج إسكندرية – نادى طنطا – جامعة أسيوط).. وذلك إعتباراً من يوم الأحد الموافق 2/3/2025. 

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين ، وزيادة إنتشارها بكافة أنحاء الجمهورية وإستمراراً لإطلاق الخدمات الإلكترونية وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين.

وزارة الداخلية وحدات المرور الإلكترونية تجديد رخص القيادة

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