قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الأمن الدولي يعتمد بيانا رئاسيا صاغته أمريكا وروسيا يدين أعمال العنف في اللاذقية وطرطوس
عودة كورتوا .. قائمة منتخب بلجيكا أمام أوكرانيا بدوري الأمم الأوروبية
ألف مرة .. مفاجأة أحمد سعد في كامل العدد ++
عمرو الدرديري: الزمالك يطالب بتحكيم أجنبي في مباراة بيراميدز.
في الليلة الخامسة عشر من رمضان.. الجامع الأزهر كامل العدد لأداء صلاتي العشاء والتراويح
محمد صلاح : أتصل على والدتي قبل كل مباراة.. اعرف السبب
وزير الخارجية يكشف عن تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
كم يومًا تبقى روح الميت في بيته؟ أسرار البرزخ والعلماء يحسمون الجدل
دعوة مصر للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض
خضوع محمد يوسف مدرب حرس الحدود لعملية جراحية
علماء يكتشفون لغز المومياء الحامل بعد سنوات من الغموض.. ماذا وجدوا؟
رئيس الوزراء الكندي الجديد: لن نكون جزءا من الولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

في الليلة الخامسة عشر من رمضان.. الجامع الأزهر كامل العدد لأداء صلاتي العشاء والتراويح

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
محمد شحتة

واصل الجامع الأزهر ، اليوم الجمعة، في الليلة الخامسة عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، فتح أبوابه لاستقبال آلاف المصلين من أنحاء الجمهورية ومن جميع دول العالم لأداء صلاتي العشاء والتراويح.

تقدم المصلين الدكتور محمد الضويني ، وكيل الأزهر، والدكتور محمد الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر.  

رفع أذان العشاء الشيخ أحمد سعد العجمي، عضو إدارة الرواق الأزهري بالإسكندرية، وأقيمت صلاة العشاء من سورة الحجر، بإمامته برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم.

وتقام صلاة التراويح من سورة الحجر والنحل، ويؤم المصلين فيها الشيخ رضا رمضان عبد الجواد، مدرس القراءات بمنطقة المنيا الأزهرية، قارئا برواية الإمام أبو الحارث عن الإمام الكسائي، والشيخ أحمد سعد العجمي، الواعظ بمنطقة وعظ الغربية، قارئًا برواية الإمام خلف عن الإمام حمزة الكوفي، والشيخ محمد فوزي البربري، القارئ والإمام بالجامع الأزهر، قارئًا برواية الإمام ابن وردان عن الإمام جعفر المدني، وتختتم الصلاة بركعتي الشفع وركعة الوتر، ويؤم المصلين فيها الشيخ شعبان سيد حسين، ويؤم المصلين في صلاة الفجر الشيخ محمد فوزي البربري، القارئ والإمام بالجامع الأزهر.

وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صفحة الجامع الأزهر، كما تُبث على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى، القناة الفضائية المصرية، قناة الناس، إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.  

ويُحيي الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقارئ قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، تنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.

شهر رمضان صلاة التراويح صلاة التهجد الجامع الأزهر أئمة الجامع الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة

بيان عاجل من اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

اسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد تصريحات الحكومة

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل قمة تاريخية لأول مرة

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل قمة تاريخية لأول مرة

الخطيب

بحضور الخطيب.. اجتماع عاجل لمجلس إدارة الأهلي

زيادة التموين الجديدة.. من يستحق 250 جنيهًا على البطاقة؟

زيادة التموين الجديدة .. من يستحق 250 جنيها على البطاقة؟

مشاجرة الفردوس

محامي المتهم في مشاجرة الفردوس: المجني عليه طلب مليون جنيه للتصالح وسيارته تتكلف ٨٠ ألف جنيه فقط

زيادة الإيجار القديم

موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري

عادي ومستعجل.. رسوم وخطوات استخراج جواز سفر 2025

عادي ومستعجل.. رسوم وخطوات استخراج جواز سفر 2025

ترشيحاتنا

تحذير بشأن منخفض جوى وعودة الأجواء الباردة .. اعرف الموعد

تحذير بشأن منخفض جوي وعودة الأجواء الباردة.. اعرف الموعد

المتحف المصري بالتحرير

معرض مؤقت عن الطعام المصري القديم بالمتحف المصري بالتحرير

كريم عبدالباقي رئيس العامة للنيابات والمحاكم

النيابات والمحاكم تشكل لجنة للحج والعمرة وتخفيضات 25% للأعضاء

بالصور

صحية ومشبعة.. قائمة سحور يوم الـ15 من رمضان

سحور اليوم الخامس عشر من شهر رمضان
سحور اليوم الخامس عشر من شهر رمضان
سحور اليوم الخامس عشر من شهر رمضان

أيهما تختار البن الفاتح أم الغامق؟.. الأكثر فائدة ويساعدك على اليقظة أسرع

أيهم الأكثر فائدة: البن الفاتح أم البن الغامق؟
أيهم الأكثر فائدة: البن الفاتح أم البن الغامق؟
أيهم الأكثر فائدة: البن الفاتح أم البن الغامق؟

احذر ارتكاب هذه العادات بعد الإفطار مباشرة في رمضان

عادات لا يجب القيام بها بعد الإفطار مباشر في رمضان
عادات لا يجب القيام بها بعد الإفطار مباشر في رمضان
عادات لا يجب القيام بها بعد الإفطار مباشر في رمضان

مسلسل وتقابل حبيب 14.. نيكول سابا تتسبب في استقالة كريم فهمي

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

فيديو

عنبة

مصطفى عنبة: بنافس نفسي.. والناس بقت فاهمة لعبة التريند

النجمةهالة صدقي

هالة صدقي: شبعت شهرة ونجومية و اخترت دور" شادية “ عن ” إخلاص كابوريا “ رغم مساحته الأقل .. و” قهوة المحطة " اللي شايلة الجيل الجديد

محسن جابر

أدخل السرور في كل بيت ويتمنى ينتج لشيرين … أسرار محسن جابر

مدفع رمضان

خاف يأخذ 100ألف جنيه.. كوميديا محمد رمضان مع الراجل الرحيم بحيوانه|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد