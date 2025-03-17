مدير الجامع الأزهر: نواصل تقديم وجبات الإفطار للوافدين لتعزيز روح الإخاء في رمضان

قال مدير الجامع الأزهر الشريف الدكتور هاني عودة: "إن الأزهر يواصل للعام الرابع على التوالي تقديم وجبات الإفطار للطلاب الوافدين، وذلك في إطار حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على توفير بيئة رمضانية دافئة في أجواء تتسم بالأخوة، حيث يجتمع الطلاب وكأنهم في الحرم المكي أو النبوي".



وأضاف الدكتور هاني عودة "تم توفير مجموعة من الوجبات المتنوعة داخل الجامع، وتم اعتماد وجبات جافة لا تؤثر على سجاد الأزهر الشريف، كما تم مراعاة تلبية احتياجات الطلاب الوافدين مع التركيز على تحقيق التكامل الغذائي حفاظًا على صحتهم، ولتعزيز قيم التعايش والتكاتف بينهم".



وأشار الدكتور عودة إلى أن هذه المبادرة تعكس الروح الإنسانية والدينية، وتبرز القيم النبيلة التي يرسخها الأزهر الشريف في قلوب طلابه وزواره خلال أيام الشهر الفضيل.



وتتضمن هذه المبادرة تجهيز 5 آلاف وجبة إفطار يوميًا، تُوزع على مدار الشهر الكريم في صحن الجامع الأزهر الشريف، وذلك وفقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب ، حيث يعمل شباب الأزهر الشريف على توفير أفضل الخدمات للصائمين، مع الحفاظ على النظام والترتيب بما يليق بعراقة هذا المعلم الديني العظيم.

