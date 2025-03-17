مواجهات قوية.. تعرف على نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة التي أقيمت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الإثنين لقرعة عن مواجهات قوية ومثيرة.

وتشهد الأدوار النهائية من البطولة إقامة 7مباريات، تجري بنظام التجمع في مدينة جدة بالسعودية، وذلك خلال الفترة من 25 المقبل أبريل إلى 3 مايو.



نتائج قرعة دوري أبطال آسيا



- ربع النهائي

الهلال (السعودية) - جوانججو (كوريا الجنوبية)

الأهلي (السعودية) - بوريرام يونايتد (تايلاند)

يوكوهاما مارينوس (اليابان) - النصر (السعودية)

كاوازاكي فرونتال (اليابان) - السد (قطر)



نصف النهائي

الهلال أو جوانججو - الأهلي أو بوريرام يونايتد

يوكوهاما مارينوس أو النصر - كاوازاكي فرونتال أو السد

وستقام أولى مباريات الدور ربع النهائي يوم 25 أبريل، على أن تجري المباراتين الثانية والثالثة يوم 26 أبريل، وتقام المباراة الرابعة يوم 27 أبريل.

