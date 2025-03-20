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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز مباريات اليوم الخميس 20-3-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم، الخميس 20-3-2025، العديد من المباريات، أبرزها مباراة إيطاليا ضد ألمانيا في الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم. 


مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

أرمينيا X جورجيا – 7 مساءً - beIN Sports HD 8

تركيا X المجر – 7 مساءً - beIN Sports HD 2

هولندا X إسبانيا – 9.45 مساءً - beIN Sports HD 2

كرواتيا X فرنسا – 9.45 مساءً - beIN Sports HD 6

الدانمارك X البرتغال – 9.45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1

إيطاليا X ألمانيا – 9.45 مساءً - beIN Sports HD 8

اليونان X إسكتلندا – 9.45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 3

أوكرانيا X بلجيكا – 9.45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2

النمسا X صربيا – 9.45 مساءً 

كوسوفو X أيسلندا – 9.45 مساءً 

بلغاريا X إيرلندا – 9.45 مساءً 

سلوفاكيا X سلوفينيا – 9.45 مساءً 

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026

باراجواي X تشيلي – 1 فجر الجمعة - SSC1 HD

البرازيل X كولومبيا -  2.45 فجر الجمعة - SSC1 HD

مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

أستراليا X إندونيسيا – 11.10 صباحًا - beIN Sports HD 3

اليابان X البحرين – 12.35 ظهرًا - beIN Sports HD 2

كوريا الجنوبية X عمان – 1 ظهرًا - beIN Sports HD 1

أوزبكستان X قيرغيزستان – 6 مساء - beIN Sports HD 6

إيران X الإمارات – 6 مساء - beIN Sports HD 3

السعودية X الصين – 8.15 مساءً - beIN Sports HD 3

الأردن X فلسطين – 8.15 مساءً - beIN Sports HD 5

العراق X الكويت – 8.15 مساءً - beIN Sports HD 4

قطر X كوريا الشمالية – 20.15 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

موزمبيق X أوغندا – 3 مساءً 

سيراليون X غينيا بيساو – 6 مساء

زيمبابوي X بنين – 6 مساءً 

الرأس الأخضر X موريشيس – 6 مساءً 

ماولاي X ناميبيا – 6 مساء

ليبيا X أنجولا – 9 مساءً 

جامبيا X كينيا – 9 مساءً 

الجابون X السيشيل – 9 مساءً 

جزر القمر X مالي – 11 مساءً 

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية

الأهلي X إنبي – 9.30 مساءً 

الاهلي انبي كاس عاصمة مصر

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