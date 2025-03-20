أبرز مباريات اليوم الخميس 20-3-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الخميس 20-3-2025، العديد من المباريات، أبرزها مباراة إيطاليا ضد ألمانيا في الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم.



مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

أرمينيا X جورجيا – 7 مساءً - beIN Sports HD 8

تركيا X المجر – 7 مساءً - beIN Sports HD 2

هولندا X إسبانيا – 9.45 مساءً - beIN Sports HD 2

كرواتيا X فرنسا – 9.45 مساءً - beIN Sports HD 6

الدانمارك X البرتغال – 9.45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1

إيطاليا X ألمانيا – 9.45 مساءً - beIN Sports HD 8

اليونان X إسكتلندا – 9.45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 3

أوكرانيا X بلجيكا – 9.45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2

النمسا X صربيا – 9.45 مساءً

كوسوفو X أيسلندا – 9.45 مساءً

بلغاريا X إيرلندا – 9.45 مساءً

سلوفاكيا X سلوفينيا – 9.45 مساءً

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026



باراجواي X تشيلي – 1 فجر الجمعة - SSC1 HD

البرازيل X كولومبيا - 2.45 فجر الجمعة - SSC1 HD

مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة



أستراليا X إندونيسيا – 11.10 صباحًا - beIN Sports HD 3

اليابان X البحرين – 12.35 ظهرًا - beIN Sports HD 2

كوريا الجنوبية X عمان – 1 ظهرًا - beIN Sports HD 1

أوزبكستان X قيرغيزستان – 6 مساء - beIN Sports HD 6

إيران X الإمارات – 6 مساء - beIN Sports HD 3

السعودية X الصين – 8.15 مساءً - beIN Sports HD 3

الأردن X فلسطين – 8.15 مساءً - beIN Sports HD 5

العراق X الكويت – 8.15 مساءً - beIN Sports HD 4

قطر X كوريا الشمالية – 20.15 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026



موزمبيق X أوغندا – 3 مساءً

سيراليون X غينيا بيساو – 6 مساء

زيمبابوي X بنين – 6 مساءً

الرأس الأخضر X موريشيس – 6 مساءً

ماولاي X ناميبيا – 6 مساء

ليبيا X أنجولا – 9 مساءً

جامبيا X كينيا – 9 مساءً

الجابون X السيشيل – 9 مساءً

جزر القمر X مالي – 11 مساءً

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية



الأهلي X إنبي – 9.30 مساءً