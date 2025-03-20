أبرز مباريات اليوم الخميس 20-3-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الخميس 20-3-2025، العديد من المباريات، أبرزها مباراة إيطاليا ضد ألمانيا في الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم.
مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
أرمينيا X جورجيا – 7 مساءً - beIN Sports HD 8
تركيا X المجر – 7 مساءً - beIN Sports HD 2
هولندا X إسبانيا – 9.45 مساءً - beIN Sports HD 2
كرواتيا X فرنسا – 9.45 مساءً - beIN Sports HD 6
الدانمارك X البرتغال – 9.45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1
إيطاليا X ألمانيا – 9.45 مساءً - beIN Sports HD 8
اليونان X إسكتلندا – 9.45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 3
أوكرانيا X بلجيكا – 9.45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2
النمسا X صربيا – 9.45 مساءً
كوسوفو X أيسلندا – 9.45 مساءً
بلغاريا X إيرلندا – 9.45 مساءً
سلوفاكيا X سلوفينيا – 9.45 مساءً
مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026
باراجواي X تشيلي – 1 فجر الجمعة - SSC1 HD
البرازيل X كولومبيا - 2.45 فجر الجمعة - SSC1 HD
مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
أستراليا X إندونيسيا – 11.10 صباحًا - beIN Sports HD 3
اليابان X البحرين – 12.35 ظهرًا - beIN Sports HD 2
كوريا الجنوبية X عمان – 1 ظهرًا - beIN Sports HD 1
أوزبكستان X قيرغيزستان – 6 مساء - beIN Sports HD 6
إيران X الإمارات – 6 مساء - beIN Sports HD 3
السعودية X الصين – 8.15 مساءً - beIN Sports HD 3
الأردن X فلسطين – 8.15 مساءً - beIN Sports HD 5
العراق X الكويت – 8.15 مساءً - beIN Sports HD 4
قطر X كوريا الشمالية – 20.15 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026
موزمبيق X أوغندا – 3 مساءً
سيراليون X غينيا بيساو – 6 مساء
زيمبابوي X بنين – 6 مساءً
الرأس الأخضر X موريشيس – 6 مساءً
ماولاي X ناميبيا – 6 مساء
ليبيا X أنجولا – 9 مساءً
جامبيا X كينيا – 9 مساءً
الجابون X السيشيل – 9 مساءً
جزر القمر X مالي – 11 مساءً
مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية
الأهلي X إنبي – 9.30 مساءً