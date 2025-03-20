انتصرت المبادئ.. لاعب الأهلي لكرة الطائرة يعلق على الفوز أمام الزمالك

علق أحمد عزب، لاعب طائرة الأهلي، على الفوز أمام الزمالك، بنتيجة 3-0، والتأهل لنهائي الدوري.

وشارك عزب عبر ستوري حسابه الشخصي على انستجرام: “انتصرت الأخلاق والمبادئ.. انتصر تاريخ الأهلي، الأخلاق قبل البطولة، ولا عزاء لمن فقد الاخلاق قبل فقدان البطولة”.

الأهلي يهزم الزمالك

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة الدوري بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0، في المباراة الفاصلة التي جمعت بين الفريقين أمس.

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أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة.

‏‎تفوق «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-19، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-21، وتفوق الفريق في الشوط الثالث بنتيجة 25-17، ليحسم الفريق بطاقة التأهل إلى النهائي.

ومن المقرر أن يواجه « رجال طائرة الأهلي» نظيره بتروجت في نهائي بطولة الدوري.